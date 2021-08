Michaela Nosková se bude potřetí vdávat: Její budoucí manžel jí zachránil život!

Zdroj: Profimedia

Michaela Nosková se bude potřetí vdávat. Zpěvačka má za sebou dvě svatby, jedna z nich ale proběhla za hranicemi ČR a tak nemusela řešit rozvod. Třetí veselku plánuje zpěvačka s přítelem Jindřichem, který jí nedávno zachránil život!

Michaela Nosková se v roce 2010 vdala za podnikatele Jana Horsáka a stejný rok mu porodila dceru Elišku. Rodinné štěstí ale nemělo dlouhého trvání a zpěvačka po třech letech oznámila, že se rozvádí.

Po zklamání z nevydařeného vztahu si dala muzikálová hvězda od randění na chvilku pauzu, než jí ale přišel do cesty další osudový muž.

Noskové nevyšlo ani druhé manželství, rok po svatbě na pláži se s Báborem rozešla

Vztah Michaely Noskové s Ondřejem Báborem vypadal velice nadějně, dvojice dokonce uspořádala tajnou svatbu na Srí Lance. Po příjezdu do Čech ale hrdličky nepotvrdily svůj manželský slib na radnici a tak jejich svazek nebyl platný na území našeho státu, což se později ukázalo jako veliká výhoda.

Pouhý rok po opulentní veselce na pláži totiž zpěvačka oznámila rozchod. Výhodou ovšem bylo, že nemuseli "manželé" řešit žádné úřední věci jako dělení majetku a jejich cesty se pouze rozešly.

Ačkoliv už to zpěvačka po předchozích zkušenostech nejspíš nečekala ani neplánovala, potkala dalšího muže a rozhodla se uspořádat třetí svatbu. Bude to do třetice všeho dobrého?

Míša Nosková je opět po uši zamilovaná.

Zpěvačka se málem utopila, její budoucí manžel jí zachránil život

Míša Nosková si vybrala dobře, její snoubenec Jindřich se předvedl během dovolené jako muž snů, když své milované zachránil život.

"Vždycky jsem si říkala, jak je možné se na řece utopit, když někdo umí plavat. Považuji se za fakt dobrého plavce a řeky sjíždím už od mého táborového věku. Přesto jsem včera na Jizeře málem přišla doslova o život, a to bez přehánění. V proudu a větvích jsme se cvakli a protože bylo hodně vody, byla i hloubka jako prase. Osud tomu chtěl, že loď mi neustále padala na záda a proud mě táhl pod vodu. V jedné chvíli jsem se nad hladinu dostala a nadechla se, zároveň jsem si lokla a opět jsem byla pod vodou se zbytkem vzduchu. Za boha mi nešlo dostat se nad vodu a jen jsem koukala pod vodou, co s tím. Přemýšlela jsem, že kdyby se mi povedlo se ještě jednou nadechnout, zkusím proplout pod lodi, pod stromama a dostat se z proudu. No nebudu to prodlužovat. Jako zázrak zhůry se ve vodě objevila silná ruka, která mě vytáhla ven a hodila přes větev, abych se nadechla. Ano, opět mi Jindřich zachránil život. Sám pak dalších 15 minut mrzl ve vodě, než se dostal s lodí k místu, kde se dala vylít voda a já ho následovala už po souši skrz roští, kopřivy i stromy. A tak teda chci jen říct, že jsem fakt vděčná, že ho mám," svěřila se Míša Nosková svým sledujícím na Instagramu s hrůzným zážitkem.

Zpěvačka zatím pěje na svého budoucího manžela samou chválu, tak snad už bude Jindřich konečně tím pravým, držíme palce.

Z muzikálové hvězdy bude brzy potřetí vdaná paní.