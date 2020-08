Ochotská ukázala tělo v bikinách: Schytala za to sprchu odporných komentářů

Michaela Ochotská se snaží vypadat pořád dobře a je jí jasné, že po třicítce to není zadarmo. Na jejím těle je vidět, že v posilovně pořádně dře. Svoji sexy postavičku se pak nestydí ukazovat na Instagramu. Poslední fotku ji však fanoušci pořádně zkritizovali.

Michaelu Ochotskou si lidé pořád pamatují, i když už dávno slezla z obrazovek. Tam působila hlavně jako zprávařka televize Nova a ještě předtím si střihla malou roličku v seriálu Pojišťovna štěstí. Nejvíce se však lidem vryla do paměti vztahem s tenistou Lukášem Rosolem.

Po rozvodu s ním na sobě zapracovala a nepřestává polevovat. Z fleku by se mohla účastnit promenády v plavkách v soutěži krásy. Její příznivci jsou však jiného názoru.

„Já se omlouvám, ale tohle snad nejste ani vy,“ napsala jí jedna ze sledujících pod fotku. „Míšo, ten obličej, to nejste vy! Velmi maskulinní,“ přidala se další. „Proč má pořád většina lidí potřebu fotky upravovat,“ mudrují.

To nejste vy, psali jí fanoušci

„Já popravdě nevím, co napsat. Míšo, začněte jíst. Přivezu ti guláš s deseti. Pardon, postava jak z hororu, jinak jste krásná,“ dočtete se v komentářích na Instagramu. Chválou ji lidé zrovna nezahrnují. Míša si z toho ale nic nedělá a maká na sobě dál.

Může si tudíž dovolit zveřejňovat odvážné snímky na Instagramu. To však pobuřuje jejího exmanžela Lukáše Rosola, kterému by to mělo být už jedno, jelikož má novou ženu. Jedno mu to ale přesto není.

„Z pozice matky by to chtělo trošku zodpovědnosti a respektu vůči našemu synovi, který se na tak vulgární a lascivní fotku svojí matky může za chvíli sám podívat. A aby tu četl komentáře (teď smazané), že by jeho maminku někdo pomiloval, a ona mu to lajkuje, to je opravdu ostuda,“ napsal k jednomu ze snímků Rosol.

Rosol jí nemůže přijít na jméno

Rozčílil se také, když Ochotská akcentovala, že je matkou samoživitelkou. Na syna, kterého má s Rosolem, měla dostat za 21 měsíců více než dva miliony korun. Rosol neváhal a ohradil se.

„Okolnosti posledních dnů mě donutily veřejně reagovat, a to primárně na veřejné vyjádření mé bývalé ženy, které je bohužel už několikáté. Ve vlně zlostných komentářů a vyjádření mé bývalé ženy šlo prý o postesknutí, postěžování si, jaké to je být na výchovu dítěte sám a dokonce v jejím vyjádření padlo mé jméno,“ napsal tenista na sociální síť.

„V době, kdy paní Ochotská zůstala údajně sama a bez pomoci, vydávala jedno předběžné opatření za druhým, aby mi byl zakázán kontakt a styk se synem, a to bez jakéhokoliv důvodu. Posledních několik dlouhých měsíců o kontaktu s mým synem rozhodoval soud a zdlouhavé psaní právních zástupců. Matka našeho syna investovala spoustu času taháním Andrého po doktorech, aby získala důkazy o tom, že jsem pro syna traumatem, fyzicky ho ohrožuji a podobně,“ znělo hlavní sdělení v příspěvku. I po letech od rozvodu jsou vztahy Rosola a Ochotské velmi vlažné.