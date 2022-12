Michaela Petřeková se vrací do ZOO: Její postava nabere nečekaný směr

Zdroj: TV Prima

Michaela Petřeková se po pauze, kterou měla napsanou ve scénáři, vrací do ZOO. Její Markéta opět trochu pocuchá nervy a rozčeří stojaté vody celého děje úspěšného seriálu.

V seriálu ZOO dojde k velikým dějovým zvratům. Na scénu se totiž vrací Markéta, kterou ztvárňuje začínající hvězda Michaela Petřeková. Té scénáristé dali na chvilku pauzu, nyní ji ale opět hodlají zapojit do děje.

"Zatím si připravuje půdu. Charlie jí imponuje a taky chce všem ukázat, že umí i dobře odvádět svou práci. Ta její zlá stránka tak na chvíli půjde stranou. Zatím je za tu pozitivní," vysvětluje Petřeková, která novou povahu Markéty zatím hledá.

"Myslím, že konečně překonala ten vztah s Petrem a teď se zaměřuje na byznys. Chce ukázat, jak je schopná, získala sebevědomí a to mě na ní baví. Neřeší vztahy a ukazuje i to, že umí být chytrá," dodává herečka.

Nový vzhled i povaha

Do seriálu vstoupí Michaela Petřeková jako Markéta s novou povahou i s novým vzhledem. "Musela jsem se kvůli natáčení v Turecku, které jsem absolvovala v té pauze, ostříhat. Takže pokud se vám zdá Markéta jiná, tak je to tím, že mám kratší vlasy a maskérky mi na chvíli přestaly dělat drdol. Nemám ty vlasy tak ulízané, Markéta se asi chce líbit," směje se herečka, která teď bude mít zájem upřený na Karla Rakušana v podání Marka Němce.

"Já jsem se s Markem vůbec neznala a musím říct, že jsem byla mile překvapená. Je velký šprýmař, moc mě to s ním baví. Nesmíme to ale říct Robertovi Urbanovi. Tuhle jsem ho potkala a měl slzy na krajíčku, bylo mu to líto," vtipkuje Petřeková, která prozradí z děje jen to, že se na Karla alias Charlieho dost upře a možná to bude znamenat něco velkého.

"Nebo taky ne. Kdo ví?" napíná herečka diváky a doplňuje, že divákům Markéta už v ději chyběla. "Vyzvídali, zda se Markéta vrátí, a jakmile jsem řekla, že ano, že už natáčím, tak byli rádi. Říkali, že se na mě moc těší. Nevím, čím to je, že ten náš národ fandí záporákům, ale díky za to. Markéta je oblíbená, a to mě těší," uzavřela.

