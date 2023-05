Saláková čeká 6. dítě: Manželovi se musela podřídit, jejich vztah má pravidla

Zdroj: Profimedia

Manželé Alexandr a Michaela Salákovi na Instagramu oznámili radostnou novinku. Sedmičlenná rodina se už za pár týdnů rozroste o dalšího člena, jak prozradila blond kráska na sociální síti. Saláková čeká v pořadí šestého potomka.

Alexandr Salák a jeho žena Michaela letos oslaví 13. výročí svatby. Hrdličky mezitím zplodily už pět dětí a ačkoliv vztah zažil i krize, jejich láska stále vzkvétá. Důkazem je fakt, že se rodina brzy dočká přírůstku. Šťastnou novinku oznámila manželka sportovce na svém Instagramu.

"Rádi bychom vám prozradili naše jedno velké malé tajemství… Není na světě nic víc než láska, bez ní není život a bez ní by se taky už za pár týdnů nenarodil malý zázrak, který z nás udělá šestinásobné rodiče. BABY SALAK#6 on the way (v překladu Salák číslo šest na cestě, pozn. red.)," pochlubila se sexy blondýnka.

Budoucí šestinásobná maminka dokonce prozradila, kdy přesně k početí miminka došlo a odtajnila i datum porodu. "Naše malé překvapení vzniklo na Sašovo narozeniny a termín porodu má na moje narozeniny! Tohle není náhoda. Ta naše láska musí být něco mezi nebem a zemí. Ne, že bych to nevěděla," dodala Michaela a zprávu zakončila romantickým vyznáním lásky svému manželovi. Bývalá reprezentační hvězda slaví narozeniny 5. ledna, což znamená, že je Saláková v pátém měsíci těhotenství a miminko se má narodit na konci září.

Okolo hokejistů se motají krásné holky

Manželé Salákovi spolu mají syny Frederika, Sebastiana, nejmladšího Huga a dvě dcery Charlotte Miu a Beatrice Annu a brzy k nim přibyde další sourozenec. Michaela se netají tím, že kvůli lásce musela změnit svůj život od základu a opustit rodnou zem.

"Hned od začátku našeho vztahu jsem přesně věděla, do čeho jdu. Saša mi tenkrát hned řekl, že buď s ním odejdu do zahraničí, tenkrát do Finska, nebo náš vztah nemá cenu. Takže asi tak. Pokud chcete žít s profesionálním sportovcem, musíte se podřídit jeho životu. Já se podřídila," svěřila se Míša v rozhovoru pro Sportzone.

"Náš život plný přesunů, cestování miluju a nedovedu si představit, že by to bylo jiné. Samozřejmě znám spoustu párů, které to mají nastavené jinak, rodin, které žijí rozděleně, ale pro mě je to nepředstavitelné. Sport je těžký, psychicky dost náročný. Ti kluci potřebují péči, podporu a podle mě ta na Skypu nestačí. Moc volnosti jim taky nesvědčí, co si budeme povídat," dodala Saláková s tím, že je radši manželovi nablízku i z důvodu, aby si ho ohlídala před nápadnicemi. "Profesionální sportovci, konkrétně hokejisti, jsou žádaným zbožím, dost často se okolo nich motají krásné holky a ono pak, když je manželka a přítelkyně daleko…," uzavřela. Je zřejmé, že jejich vztah má pravidla, která oba musí dodržovat, jinak by jako manželé nefungovali.

Manželé Salákovi jsou spolu dlouhých třináct let a brzy se jim narodí šesté dítě