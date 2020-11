Prezident, armáda i přátelé: Rodinu zemřelé rotmistryně Míši zavalily kondolence

„Míša by nikdy nechtěla, aby byl kvůli ní někdo smutný. Úsměv bylo to, co si u ní budu vždy pamatovat. Budeš nám tu chybět. Upřímnou soustrast rodině,“ napsal nejmenovaný muž. Zmiňuje jednu z věcí, kterou lidi, co znali Míšu, píší opakovaně. Úsměv.

„Míša byla člověk s nádhernou duší a dokázala svým přístupem k životu rozdávat neskutečnou sílu a radost,“ píše další. Smutek neskrývají ani braničtí hasiči, ke kterým Míša patřila.