Michal David: Dlouhou noc složil za pětadvacet minut. Netušil, že to bude hit

Showman Michal David je na hudební scéně už přes čtyřicet let, proto by se dalo říci, že má čich na to, která z jeho písní se stane hitem. Ne vždy se ale trefí. Jak sám přiznal, například u písně Dlouhá noc, kterou napsal na album Heleny Vondráčkové, s úspěchem vůbec nepočítal.

Pro někoho šašek, kolotočkář nebo figurka s legendárními klávesami v podpaží, pro jiného renesanční muž, hitmaker a brilantní hudební skladatel. To je Michal David, který se na české hudební scéně pohybuje už přes čtyřicet let a z jeho pera vzniklo mnoho hitů, které nesmí dodnes chybět na žádném plese nebo diskotéce.

Vydal šestnáct sólových alb a napsal bezpočet písní pro ty nejslavnější zpěváky a zpěvačky českého showbyznysu. Dnes tato legenda českého disca oslaví 61. narozeniny a uvidíme, zda si je díky mírnějším opatřením spojeným s pandemií koronaviru užije více něž loňské kulatiny. Ty totiž měly proběhnout na dvou narozeninových koncertech v O2 aréně.

Tam měli být pozváni nejrůznější zahraniční hosté, kteří se bohužel dostavit nemohli. Diváci se měli dočkat také několika tajných překvapení a zatrsat si na jeho nejslavnější hity. Tak uvidíme, jak to bude letos a jakou oslavu si pro své blízké a fanoušky hitmaker připraví.

Desítky hitů i písně v italském jazyce

Repertoár na to David rozhodně má. Na svém kontě totiž má několik desítek písní, a to i italského původu. Mezi jeho přátele patří například i světoznámý italský zpěvák Drupi. I Michal uvažoval o kariéře v Itálii, ale bohužel mu to tehdejší komunistický režim, který panoval v Československu, neumožnil.

Zpěvák však na Itálii nezanevřel a miluje ji dodnes. Není se čemu divit, nějaký čas tam totiž žil. Jako malý tam studoval v internátní škole u jeptišek. Právě tam se zbláznil do hry na varhany, na které ho učila hrát tamní matka představená.

Na svém kontě má tolik hitů, že většinou pozná, která z písniček se bude lidem líbit. U jedné se ale dost sekl. Jde o píseň Dlouhá noc, kterou nazpívala Helena Vondráčková. Když ji na její album skládal, ani ve snu by ho nenapadlo, že to bude hit.

"Říkal jsem si, no je to písnička pro Helenu na album. A nakonec se z ní stal dokonce megahit, dostala několik cen a já jsem jí měl hotovou za dvacet pět minut. To člověk prostě nepochopí," prozradil pro pořad Xaver a host.

Ani v době pandemie nepolevil a skládá

David nepolevil v práci ani v době pandemie a skládal písně. Říká o sobě, že to ani neumí, aby nepracoval. Připravuje nový muzikál Troja a nemůže se dočkat, až zase uvidí potěšené diváky v publiku. Bez obecenstva si svůj život už neumí ani představit.

„Musím říct, že jsem se po té pauze do práce opravdu těšil. Mám za sebou pár vystoupení, kde jsem zazpíval seniorům. Doufám, že se už vše vrátí zpátky do normálu a uskuteční se narozeninové koncerty i obnovená premiéra muzikálu Kat Mydlář. A také se těším, až si budu moci zaletět na Kanárské ostrovy, zavřu se do studia a začnu psát hudbu k připravovanému muzikálu Troja, který v divadle chystáme,“ řekl pro Super.

