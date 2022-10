Michal David s manželkou Marcelou: Osmatřicet let lásky i přes pády na dno

Zdroj: Profimedia

Manželství Michala Davida a bývalé tenistky Marcely Skuherské patří mezi nejstálejší vztahy českého showbyznysu. Známý zpěvák svou ženu potkal před osmatřiceti lety a jejich soužití prošlo celou řadou těžkých zkoušek. Nevěra, ztráta dcery i přežití Tsunami, to vše dvojici ještě více posílilo.

Michal David svou manželku Marcelou Skuherskou potkal v době, kdy už patřil mezi hvězdy popové scény a tenistka měla v rozjetou slibnou sportovní kariéru. Ani jeden ale o tom druhém neměl tušení a poprvé se setkali v jednom vyhlášeném pražském podniku.

"Potkali jsme se v restauraci, kam jsem chodil na obědy. Ta krásná dívka mě hned zaujala, a tak jsem se jí šel rovnou představit. Tehdy už jsem byl docela v povědomí lidí, ale ona mě vůbec neznala. A já ji také ne, o tenis jsem se nezajímal. Pak jsme vlastně neměli ani žádné klasické rande. Čekal jsem asi tři měsíce, než dorazila zpět z Brazílie, kde tehdy naše tenistky vyhrály Fed Cup, a pak jsme se rovnou sestěhovali," popsal před časem hitmaker webu Extra.

Po návratu Skuherské do Čech se hrdličky společně sestěhovaly a o tři roky později se konala svatba. Manželům se pak narodily dcery Klára a Míša. Mladší holčička bohužel v roce 2000 podlehla akutní leukemii.

Bolest léčil nevěrou

Michal David byl ze ztráty mladší dcery naprosto zdrcený. Hudebník se snažil bolest vyléčit v náruči milenky, jeho manželka Marcela ale nevěru ustála, a to jejich vztah ještě utužilo.

Dvojici pak čekala další životní zkouška. V roce 2004 se Michal David rozhodl, že vezme manželku a dceru Kláru na Štědrý den na Maledivy. A přemluvil na dobrodružnou cestu také Karla Gotta s Ivanou, Karla Svobodu s tehdy těhotnou ženou Vendulou a Karla Štědrého s jeho drahou polovičkou.

Den po Vánocích se ale v Indickém oceánu rozpoutalo peklo. Naštěstí byl ostrov chráněn korálovou bariérou a hvězdy měly nakonec jen zatopené pokoje a zkaženou dovolenou.

Vnuk vše změnil

Velikým milníkem v životě Michala Davida bylo narození jeho vnuka. Kláře Davidové bylo pouhých dvacet let, když chlapce přivedla na svět a hudebník s manželkou se ihned nabídli, že se o miminko postarají, aby jejich dcera mohla dostudovat v Americe.

"Tak to my jsme s manželkou jasně řekli, že v žádném případě. Klára pak studovala v USA a my jsme se o Sebastiana starali," svěřil se český král diskoték v pořadu Moje místa.

Těhotenství Kláry přišlo přesně 10 let po tragické události. "Nebyla to v žádném případě náhrada za dceru, která zemřela. Ale v domě bylo najednou více života, radosti. Velmi nás to tehdy naplňovalo a pomohlo nám to," dodal Michal David.

Manželé jsou spolu neuvěřitelných osmatřicet let