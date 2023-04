Michal David promluvil o nešťastném dětství: Odloučení s otcem a spory rodičů

Zdroj: Profimedia

Michal David si prošel ve svém životě několika zkouškami. Jako malý byl odloučený od sestry a tatínka, kvůli rozvodu rodičům se rodina rozdělila na dvě poloviny. Michal tehdy ještě vlastnim jménem Vladimír zůstal s matkou a jeho sestra Michaela zase s otcem.

Oblíbený zpěvák tak rozhodně nemůže zařadit vzpomínky na dětství za šťastné. Jak on sám říká, střípky z tohoto období by ve své mysli raději upozadil.

Život s jedním rodičem

Po rozvodu rodičů se Vladimír i jeho sestra rozhodli, s kým chtějí být. „My jsme si to vlastně tak trochu rozhodli jako děti sami, já chtěl k mámě, protože tam byla taková větší volnost, zatímco táta byl pedant a k němu chtěla sestra,“ prozradil oblíbený zpěvák v pořadu Po pravdě. „Já si z té doby pamatuji jen takové střípky, protože to byly různé tahanice a pro mě, jako pro dítě, to určitě nebylo šťastné období.“

Nový život

Odloučení pro rodinu začalo v roce 1968, tatínek se sestrou Michaelou emigrovali do Švýcarska, zpěvák s maminkou zase do Itálie. „My jsme tam odjeli společně s rodinou Kludských a měli jsme svou Kludský show a já jsem byl v Itálii jako malý kluk v osmi letech moc šťastný, Italové se ke mně chovali úžasně. První rok jsem se učil řeč a druhý rok jsem začal chodit do klášterní školy a vychovávaly nás jeptišky, starala se o mě matka představená,“ zavzpomínal na začátky v cizí zemi Michal David.

V Itálii našel vášeň k hudbě

Michal v Itálii navštěvoval chlapeckou klášterní školu, právě v ní objevil vášeň k hudbě. „Každou neděli večer jsme měli mši a při ní jsem poprvé zahlédl harmonium a tak mi učarovalo, že jsem si pak na něj začal brnkat a matka představená viděla, že mě to zajímá, tak mě začala učit hrát a ke konci školního roku už jsem mše doprovázel, namísto matky představené, já. Strašně mě to chytlo a chtěl jsem hrát a hrát a nic jiného mě nezajímalo.“

Do tehdejšího Československa se Michal David vrátil s maminkou v 70. letech. V té době už měl jasno v tom, že bude hudebníkem. Na piano hrával i šest hodin denně. První hudební úspěch si připsal už v šestnácti letech. Pobyt v Itálii tak měl na jeho život zásadní vliv.