Býval velkým svůdníkem: Michal Dlouhý měl v posteli Laurinovou i Vondráčkovou

Už je to nějaký ten pátek, kdy patřil herec Michal Dlouhý mezi vyhlášené lovce žen, kterému neodolala žádná kráska. Své o tom ví i takové hvězdy jako zpěvačka Lucie Vondráčková nebo herečka Sabina Laurinová. Obě podlehly jeho kouzlu.

I přesto, že už je herci Michalovi Dlouhému přes padesát let, stále vypadá skvěle. I dnes by tak jistě sbalil nejednu krásku. Nebylo tomu jinak ani dřív, kdy patřil mezi vyhlášené svůdníky. On sám ale tuto roli vždy odmítal.

S herečkou Sabinou Laurinovou žil v devadesátých letech sedm let a právem se o nich říkalo, že patří mezi nejkrásnější páry českého showbyznysu.

Poté přišla o dvanáct let mladší zpěvačka Lucie Vondráčková, se kterou vydržel tři roky. Pak se rozešli. Jako důvod udali věkový rozdíl. Michal totiž chtěl rodinu a Lucka na to tehdy neměla ještě ani pomyšlení. Měla celou kariéru před sebou. V současné době je podle našich zdrojů Vondráčková ve spokojeném vztahu.

Vyzkoušel si život s herečkou, zpěvačkou, ale vyhrála letuška

"Žil jsem se dvěma herečkami, to jsem si taky zkusil a vím, jak jsem udělal dobře, že jsem si nakonec vzal ženu, která nemá s herectvím nic společného," řekl pro novinky.cz.

Což jasně ukazuje, že rozchodu ani s jednou nelituje a je rád, že má svou letušku Zuzanu, se kterou žije už dvanáct let a mají spolu dvě dcery. Získat ji však nebylo pro vyhlášeného svůdníka vůbec snadné.

"Bylo to roztomilé. Přišel jsem na první mistrák do Rudné, tam stála vystajlovaná holčička v tenisovém oblečení, podívala se na mě a řekla: ‚Tohle s námi bude hrát tenis?!‘ Tak jsem si řekl: ‚To je žena mého srdce! Tu musím získat.‘ Trvalo to dlouho, ale povedlo se," prozradil v rozhovoru pro Český rozhlas.

Herec má spokojené šestnáctileté manželství a dvě děti

Po třech letech ji požádal o ruku. Nebylo to však vůbec snadné, povedlo se to až na třetí pokus.

"Pokoušel jsem se o to třikrát. Poprvé, když jsme se vraceli z romantického koncertu Roda Stewarta. Řekl jsem jí, že bychom se mohli projít přes Stromovku. Na nějakém hezkém místě jsem chtěl pokleknout a pronést tu zamilovanou otázku, ale najednou mi zavolal mladší bratr, jestli s ním nepůjdeme na pivo a my šli. Druhý pokus byl taky někým nabouraný, takže to vyšlo až na potřetí," smál se herec.

Nakonec měli svatbu roku 2006 během dovolené v Austrálii. Pak si ji ale zopakovali ještě v Česku, aby se jí mohli zúčastnit i jejich rodiče.