Michal Dočolomanský: Manželku opustil kvůli muži, nakonec ho zabila rakovina

Dočolomanský bojoval celý život ještě s jednou věcí. Sexuální orientací. Ženu Martu opustil, protože měl rád muže. Bál se však, že to ohrozí jeho hereckou kariéru, a tak se to před světem snažil úzkostlivě tajit. Posledních deset let svého života žil s mladším přítelem Alexandrem Godo.

Právě Alexander dostal po smrti herce jeho byt. Portál pluska.sk přišel s tvrzením, že ještě před smrtí měl Dočolomanský vydědit obě svoje děti a stanovit dědicem svého přítele, který se údajně nacházel v tísnivé finanční situaci. Vytrhl mu tak trn z paty, i když už sám nebyl na světě. Godo totiž byt pár let poté prodal za odhadem šest a půl milionu korun.