Utekl od Erbové a září štěstím: Gulaši se nemůže dočkat miminka

Po rozchodu s Michalem Gulašim se Vlaďka Erbová odstěhovala do rodného Mostu. Stalo se tak v říjnu loňského roku. Hokejista ale dlouho nesmutnil a nabrnul si novou přítelkyni rychlostí blesku. S tou to byla zřejmě trefa do černého, jelikož je s ní do dnešních dnů.