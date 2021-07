Michal Hrdlička: Z průšviháře vzorným manželem Plíškové, nevěry jsou už minulost

Michal Hrdlička dříve přitahoval jeden skandál za druhým. Po nevydařeném vztahu s moderátorkou Lucií Borhyovou potkal svou aktuální manželku, tenistku Karolínu Plíškovou. Začátky jejich vztahu ale byly velice těžké a po úletu Hrdličky ve Varech to vypadalo, že skončí sporťák sám. Nakonec se ale polepšil!

Michal Hrdlička se do povědomí široké veřejnosti dostal nejen díky svému působení v TV, ale také vztahem s kolegyní Lucií Borhyovou. Vztah oznámili na začátku roku 2013 a o pár měsíců moderátorka otěhotněla.

Soužití dvojice připomínalo jízdu na horské dráze a nebylo velikým překvapením, když místo svatby přišel rozchod. Tehdy se šuškalo o tom, že hlavním důvodem rozpadu vztahu byla nevěra ze strany Hrdličky.

"Lucka chtěla žít rodinný život a Michal prohánět holky. To prostě nešlo dohromady. Dlouho nic netušila, ale pomalu si dávala dohromady střípky. Nedávno se měla dozvědět o nějaké servírce, se kterou ji měl podvádět. To už nevydýchala," prozradil tehdy zdroj z okolí páru Expresu.

Hrdlička neměl dobrou pověst, holky střídal už před skandálem s Borhyovou

Michal Hrdlička už býval pořádný kanec v době studií, alespoň dle tvrzení jedné z jeho spolužaček. "Už tenkrát měl velké sebevědomí a ambici pracovat v televizi. Nejvíce ho bavil sport. Nebyl úplně vzorný student, opisoval při testech, ale nezkazil žádnou srandu. A třeba v rétorice byl opravdu dobrý. Patřil ke zlaté mládeži. Balil holky, užíval si jejich pozornost a s partičkou kamarádů často vyrážel na pařby," řekla před časem webu super.cz.

Svou pověst pak sportovní moderátor potvrdil v roce 2016, kdy začínal svůj vztah s tenistkou Karolínou Plíškovou. Hrdlička se na filmovém festivalu v Karlových Varech opil do němoty a následně před zraky přítomných fotografů líbal ženy i muže a močil na ulici!

Kvůli trapasu pak dostal vyhazov z TV Nova. "Mohu potvrdit, že jsme se z interních důvodů rozhodli ukončit spolupráci s Michalem Hrdličkou. Moderování Sportovní novin se budou věnovat stávající moderátoři," sdělila Blesku mluvčí televize Alžběta Cimová.

Vztah s Plíškovou Hrdličku zachránil, od té doby seká latinu

Po obrovském trapasu na KVIFFu umístil Michal hrdlička na svůj Facebook omluvné vyjádření za své nevhodné chování.

"Zvláštní, když člověk cítí potřebu se omluvit spřízněné bytosti ne proto, že selhal jako partner, ale protože to tak mělo v bulváru vypadat. Buď jak buď, rozhodně jsem se hodně zamyslel nad tím, co si můžu a nemůžu coby partner milovaného člověka dovolit na veřejnosti. Přesto, že mám jako partner čisté svědomí, nebudu fňukat nad škodolibostí bulváru a radši bych se Karolíně rád omluvil za to, čemu kvůli našemu festivalovému flámu s kamarády musela čelit mediálně, beru si z toho pro nás a hlavně pro sebe velké ponaučení a fakt to nemyslím jako frázi. Vztah nám ale noviny nezničí, ten je náš!" posypal si moderátor popel na hlavu.

Hrdlička se od té doby snaží co nejvíce dávat na obdiv svou lásku k tenistce a podporuje ji i na důležitých zápasech, jako před pár dny na Wibledonu. "Takové vzpomínky nikdy nezmizí. Neuvěřitelná jízdo, Kájo. Úžasnej tenis a srdce obrovský bojovnice. Jsem strašně pyšnej. Příště už to klapne. Věřím tomu," napsal dojemný vzkaz na svůj Instagram. Tak snad napravenému průšviháři jeho odhodlání vydrží i do budoucích let.

Michal Hrdlička je svou ženu náležitě pyšný.