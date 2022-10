Michal Janotka čeká dítě s nadřízenou: Vztah zpočátku tajili, dnes září štěstím

Zdroj: Profimedia

Reportér televize Prima Michal Janotka se o víkendu podělil o radostnou novinku. Se svou partnerkou, která je zároveň jeho nadřízenou, se totiž za pár měsíců dočkají svého prvního společného potomka. Dvojice spolu randí už více jak dva roky, na úplném začátku vzájemnou náklonnost před okolím dlouho tajili.

Michal Janotka a Nikola Veverková se po dvou letech vztahu rozhodli založit rodinu a na začátku příštího roku se dočkají společného potomka. „Tak a je to venku! Klokan přiletí v březnu. Možná už v únoru,” napsal reportér CNN Prima News na Facebooku a k příspěvku připojil společné fotografie se svou partnerkou, která drží snímek z ultrazvuku.

Znají se dlouhé roky

Dvojice se zná už více jak deset let, pověstná jiskra mezi nimi ale přeskočila teprve před dvěma lety, když začala vznikat stanice CNN Prima News. „Míša pobýval častěji v Praze, takže jsme se víc vídali. Postupně jsme začali chodit na večeře, procházeli se a povídali si. Začali jsme se svěřovat se vším možným, bylo nám dobře. Celkově se ale známe přes deset let. Dřív jsme spolu mluvili taky docela často, ale jen po telefonu a jen o práci,” uvedla před časem v rozhovoru pro iDNES Nikola Veverková, kterou si Janotka dle svých slov nemůže vynachválit nejen jako svou partnerku, ale také jako svou šéfovou.

Malé tajemství

Když jejich přátelství přerostlo v lásku, partneři si zamilovanost nejdříve střežili jako oko v hlavě a nechtěli, aby o jejich vztahu někdo věděl. To se jim ale tak docela nedařilo. „Nechtěli jsme hned troubit do světa, že jsme spolu. Měli jsme malé tajemství a líbilo se nám to. Tedy tajemství… Po nějaké době jsme o vztahu řekli kolegům a dozvěděli jsme se, že to až takové tajemství nebylo,” smál se Michal Janotka. Dnes už dvojice svou lásku dávno neskrývá a společně se těší na začátek nové životní etapy.