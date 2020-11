Michal Janotka: Opět nová žena, po rozvodu znovu sáhl po kolegyni z branže!

Michal Janotka už je s exmanželkou Karlínou oficiálně rozvedený a dlouho sám nezůstal. Do oka mu padla jeho kolegyně z Krimi zpráv a prý se vídají již delší dobu!

"Ano, je to tak, už se o tom psalo, že po více než půl roce, po tom všem, co jsem zažil, jsem už nebyl na narozeniny sám, že jsme je strávili ve dvou. A ano, je to pravda. Vlastně vůbec poprvé se to dozvídáte právě tady a skoro nikdo o tom, až doteď nevěděl. Už několik měsíců mám novou přítelkyni, skvělou, nejlepší, černovlasou," pochlubil se moderátor na svém Facebooku a přiložil snímek své nové lásky Nikoly.

V druhé půlce pak Janotka popsal, co vše už se svou novou partnerkou stihl zažít!