Michal Kotalík exkluzivně o vztahu s Terezou Hlůškovou: Láskou pro ni nehoří

Zdroj: Se souhlasem Michala Kotalíka

Známý MMA zápasník Michal Kotalík se připravuje na svůj návrat do klece. Zanedlouho ho čeká důležitý zápas na Štvanici, tam se objevil naposledy před nástupem do vězení. Jak si užívá návrat do MMA a jak to má s ženami, prozradil v rozhovoru pro Kafe.cz.

Nový začátek

„Těším se, samozřejmě na mě doléhá tlak a zodpovědnost. A to jak ze zápasu samotného, tak z toho, co v sobě tenhle zápas nese. Mluvím samozřejmě o tom, že před čtyřmi lety tam moje pomyslná cesta skončila, potažmo byla zastavena nástupem do vězení. A teď se tam po čtyřech letech vracím. Má to pro mě mentální význam a hodnotu nebývalých rozměrů. Můj příběh, nebo tedy tu etapu jsem nazval „Z klece do klece”. A je to přesně vystihující. Kde to začalo, tam to teď skončí a doufám, že tu novou etapu zahájím vítězstvím,” radoval se ze svého návratu poté, co si odseděl tři a půl roku ve vězení.

„Samozřejmě všechno má svoje pro a proti. Čtyři roky v takovém prostředí, kde jsem byl já, se na vás podepíšou, takže návrat a obzvlášť první tréninky a poznávání toho, jak moc v háji vlastně jste, nebylo vůbec příjemný.” I když byl návrat těžký, dopředu ho hnali hlavně fanoušci, přijetí bylo velmi vřelé, sem tam se ovšem objevily i nějaké ty hejty. „Všem mockrát děkuju. Nejvíc byla podpora cítit při mém nástupu na boxerskou exhibici v květnu v O2 aréně. To byl fakt životní zážitek.” Na Štvanici mu bude fandit, jak doufá, celá aréna, přidá se i pár jeho blízkých přátel, mezi nimi bude například i jeho svěřenec Datel s přítelkyní Bárou. Michal Datla trénuje, spojuje je vášeň k bojovým sportům, zatímco Michal zápasí pod organizací Oktagon, Datel si střihl už dva zápasy v organizaci Clash of the stars.

Na ženy nemá čas

V posledních dnech se spekuluje o vztahu Michala s Terezou Hlůškovou, která si prošla také pobytem ve vězení. Svalnatý bojovník, který nemá jistě nouzi o fanynky, promluvil o tom, jak to teď se ženami má. „Momentálně zamilovaný nejsem. Upřímně jsem po poslední zkušenosti už docela opatrný, navíc vztah je náročný na čas a energii a já teď potřebuji tohle investovat hlavně do toho návratu. Neříkám ale, že se s nikým nevídám a že se něco možná rýsuje. Jak říkám, jsem opatrný a nechávám vše přirozeně dozrát, což si myslím je na mě, který vždycky byl hrozně hrr, docela slušný pokrok.”