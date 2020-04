Člověk by do něj neřekl, že dokáže být namyšlený.

Člověk by do něj neřekl, že dokáže být namyšlený.

Vypadá, že neumí do pěti počítat, že by mouše neublížil. Takový věčně usměvavý, trochu oplácaný herec, který se proslavil seriálem Ordinace v Růžové zahradě, kde hrál přitroublého doktora. Ale nenechte se zmást jeho vizáží. Není to zas tak laskavý a přívětivý člověk, jak se může z obrazovek zdát. Umí být i pravým opakem dobráka, a to se pak jeho fanoušci nestačí divit, jak se Michal Novotný dokáže chovat. Více si přečtěte ve fotogalerii.