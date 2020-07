Hvězda osmdesátých let Michal Penk: Drogy mu sebraly všechny sny!

Michal své závislosti rychle propadl a od muziky postupně odešel. Kromě kariéry se mu rozpadl i rodinný život, opustila ho partnerka, se kterou má syna. Většinu času trávil se závislými kamarády a na všechno kašlal.

Michalův syn se otcově závislosti dozvěděl v pouhých osmi letech, řekla mu o tom jeho matka Ivana. "Nechtěla aby dopadl jako já," tvrdí Penk. Na pervitinu byl pak závislý několik let, než se dostavil vážný stihomam!

"Rodiče mě donutili jít na léčení, nevěděl jsem ani co dělám. Měl jsem pocity, že mě někdo sleduje, viděl jsem démony. Byl jsem několikrát v blázinci. Cestou jsem celou dobu odříkával Otčenáš, bylo to jako v nějakém filmu," vzpomíná zpěvák. Pokusů se léčit absolvoval Michal několik, pokaždé se ale k droze vracel, jeho závislost nad ním vyhrávala. A tak se dostal do dalších problémů…