Michal Penk chystá návrat po 30 letech: Dříve podváděl Bartošovou a bral drogy

Michal Penk

Zdroj: profimedia

Idol 90. let Michal Penk měl slibně rozjetou kariéru, ženy mu ležely u nohou a o peníze neměl nouzi. Bohužel ale do jeho života vstoupil strašák jménem drogy a zpěvák přišel úplně o všechno. Nyní zahájil velkolepý návrat na pódia, a to po téměř 30 letech.

Oblíbený zpěvák porevolučních let se vrátil po osmadvaceti letech na pódium. Svůj velkolepý návrat odstartoval jako předskokan legendární kapely Lucie. Tu kdysi dokonce zakládal. Jistě si pamatujete na hity jako Odpusťte nám, Stín nebo O bláznech, které vystřelily Penka na vrchol českého showbyznysu. Když navíc nazpíval úvodní píseň k seriálu Chlapci a chlapi, nebyl snad už nikdo, kdo by pohledného blonďáka neznal. Pak ale přišel rok 1994, kdy Penk poprvé okusil drogy a jejich síle podlehl. Bavilo ho, že díky nim mohl zapomenout na faleš showbyznysu a utíkat před problémy. Po rozchodu s partnerkou nechtěl být sám doma „Rozešli jsme se tehdy s Ivanou, se kterou mám syna. Nechtěl jsem být doma sám a začal jsem chodit na nesprávná místa," prozradil zpěvák pro Blesk. Penk však začal trpět stihomamy, cítil na sobě cizí dotyky, měl pocit, že ho napadají démoni, a dokonce si několikrát zavolal záchranku, aby ho odvezla do blázince. "Jednou jsem celou cestu odříkával dokola Otčenáš. Bylo to jak v nějakém filmu, ale nebylo to hrané. Absolvoval jsem tři oficiální léčení a mnoho pokusů," zavzpomínal pro iDnes. Ivetu Bartošovou podváděl na dovolené na Kubě Michal začínal v Lucii, kterou založil spolu s Robertem Kodymem, ale bohužel skupinu musel kvůli nespolehlivosti a konfliktům s ostatními členy opustit. Roku 1986 nastoupil do Orchestru Ladislava Štaidla, kde se seznámil s Ivetou Bartošovou. Ta tam s ním zpívala. Jejich největším hitem byla rozhodně Tichá píseň. Dvojice se do sebe zamilovala a nějaký čas spolu dokonce žili. Nakonec se rozešli na dovolené na Kubě, kde Penk Ivetu podváděl se sličnou Kubánkou přímo před jejíma očima. Penk tak zase zůstal sám a společníka mu opět dělaly drogy. Teď se ale konečně zdá, že se Michal sebral a znovu chce vystupovat a tvořit hudbu. Jako předskokan Lucie byl prý naprosto skvělý, tak snad mu jeho odhodlání vydrží.