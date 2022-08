Údajná nevěra Michala Suchánka: Manželka Renata nevěřila ani slovu

Zdroj: profimedia

Herec Michal Suchánek je od dětství na filmovém plátně jako doma. Patří nejen mezi naše nejoblíbenější komediální herce, ale díky svému charisma může mít i přes svůj malý vzrůst nejednu dlouhonohou krásku. Před časem prý oslnil i sestru kamaráda Richarda Genzera Gabrielu Pavlů. A to až natolik, že mu dala klíče od svého bytu.

Jak by se mohlo zdát, Michal Suchánek je ten nejdokonalejší manžel a otec na světě. Je vtipný, dělá legrace, má peníze a jde s dobou, prostě sen každého dítěte a tím pádem i spokojené manželky. Tuto idylku však před několika lety narušily fotografie bulvárních fotografů týdeníku Sedmička, kteří spolu s televizí Barrandov údajně odhalili, že je Suchoš své manželce nevěrný.

Dokonce pořídili fotografie, na kterých Michal odchází z inkriminovaného bytu po dlouhých dvaadvaceti hodinách a navíc má ještě své klíče. Byt patří pedikérce a sestře baviče Richarda Genzera, Gábině Pavlů. Ta žije nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad a Suchoš prý za ní docházel nejméně půl roku. To, že v přítomnosti sestry svého nejlepšího kamaráda zůstával i přes noc, ochotně potvrdili i sousedé z domu, kde Gábina bydlí.

Manželka Renata mu nikdy nepřestala věřit

Když se o všem Michalova manželka, bývalá tanečnice a choreografka Renata, dozvěděla, měla hned jasno. Jsou to lži!

„Já jsem přesvědčená o tom, že mi Michal nikdy nevěrný nebyl,“ řekla Blesku s tím, že manželovi bezmezně věří. Stejně tak před lety nevěřila ani důkazům, že ji Suchánek podvádí se svou kolegyní z Tele Tele Veronikou Žilkovou. Pár je spolu více než třicet let, tudíž je prý nějaké takovéhle pomluvy nerozhází. Moc dobře ví, jak to mezi sebou mají.

„Michal je velmi pozorný manžel a i po těch letech mi stále píše nebo kreslí zamilované vzkazy,“ nebála se veřejně říct Renata, aby manželovi udělala alibi.

Děti se Suchošovi povedly, neměly pekelnou pubertu

S rodinou se Suchánek často ve společnosti neukazuje. Občas udělá výjimku, ale to už musí být. Děti má však prý herec velmi hodné. Pubertu syna Jáchyma ani nezaznamenal, protože pořád hrál hokej a ani s Berenikou to nebyl žádný velký průšvih.

Průšvih ale prožil zcela jiný, a to s penězi. Splnil si sen a otevřel hospodu, byl ale podveden a nakonec fungoval pouze jako bílý kůň, který podepisoval faktury. Nakonec dlužil deset let milióny. Nyní je konečně ze všeho venku a užívá si spokojený věk. To, že dnes slaví 57. narozeniny, by mu však hádal málokdo.