Dluhy, zloději a vydírání: Michal Suchánek popsal černé období svého života

Michal Suchánek je známý především jako herec a bavič. Do smíchu mu ale vždy nebylo. V devadesátých letech si totiž společně s kamarádem otevřel hospodu. Namísto fungujícího podniku ovšem čelil obřím dluhům. Člověk, kterému věřil, jej podvedl skutečně podlým způsobem.

S odstupem času se Michal Suchánek směje tomu, co mu na začátku devadesátých let připadalo jako ta nejhorší noční můra. V podcastu U Kulatého stolu vyprávěl o svých začátcích v podnikání a o tom, nakolik se spletl v kamarádovi, jemuž slepě důvěřoval. Před třiceti lety se herec a bavič rozhodl, že si otevře hospodu. S nápadem přišel právě onen kamarád a Suchánkovi na tom zpočátku nepřišlo nic podezřelého.

Bílý kůň

„Měl jsem kamaráda, který ještě za komunistů rozjížděl kšeftíky, bral mě s sebou na rozvoz šunčiček, zeleniny, ovoce. No, a pak ho za to zavřeli na dva roky,” vyprávěl dle webu Aha! Suchánek v podcastu. „Měl nápad, že otevřeme hospodu, a protože byl trestaný, tak musel být živnosťák na mě,” pokračoval ještě. Již v ten moment by mnoho lidí zpozornělo, Suchánek ovšem svému kamarádovi, navzdory jeho minulosti, důvěřoval.

Podnikání se zpočátku zdálo bezproblémové. Michal Suchánek však byl jen loutkou, která podepisovala faktury. „On to všechno šéfoval, byl v tom dobrej, já jen blbej herec,” rozplétal Suchánek příběh, kterému se dnes naštěstí už jen směje. „Strkal mi třeba dvě faktury, které měly jiné číslo, ale mně bylo trapný kontrolovat kamaráda, tak jsem to jenom podepisoval,” řekl bavič a pomalu se ve vyprávění přesouval k momentu, kdy podvod jeho kamaráda praskl.

Vydírání a zloději

„Za tři, čtyři měsíce přijely od limonád, pivovaru, tabáku, že jsem nezaplatil faktury. Proběhlo tam i nějaké vydírání… To samé udělal i nějakýmu týpkovi o pár ulic dál,” popisoval herec události, při jejichž prožití by se udělalo zle snad každému. Svého „kamaráda” ale nikdy nezažaloval. Možná by u soudu ani nepochodil, neboť na všem figurovaly jeho podpisy a razítko. Dohra byla ale brutální. „Deset let jsem měl odstavené účty a velké problémy,” dodal ještě. „Byl jsem jeden z prvních bílých koní v republice,” prohlásil.

Když se však ukázalo, co byl jeho „kamarád” zač, Suchánek se vzdávat nechtěl. Rozhodl se tedy, že hospodu udrží nad vodou a zkusí podnikání otočit ve svůj prospěch. „Říkal jsem si, že to sám zkusím, ale bylo to peklo, fakt peklo. Zaměstnanec mi sebral peníze a zdrhl, zloději mě vykradli několikrát, zničili fotbalový trávník, pořád něco,” poukázal Michal Suchánek na to, že se ve snaze zachránit hospodu se zlou potázal.

Podívejte se na celý rozhovor s Michalem Suchánkem:

Zdroj: Youtube