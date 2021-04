Mick Jagger a Dave Grohl překvapili hitem, doufají v rozkoš a konec pandemie

Zdroj: Profimedia

Frontmani kapel The Rolling Stones a Foo Fighters se sešli v jednom studiu, aby novým hitem veřejnosti vyrazili dech. Mick Jagger a Dave Grohl nic neavizovali, takže píseň Easy Sleazy byla pro veřejnost překvapením. Pojednává o konci pandemie a o tom, co nás čeká, až se náš život vrátí do starých kolejí.