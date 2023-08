Mick Jagger utekl z rande s Angelinou Jolie kvůli sexu s jinou herečkou

Zdroj: Instagram a profimedia.cz

Rocková legenda z Rolling Stones, Mick Jagger, se pokoušel před lety sbalit Angelinu Jolie. Pronásledoval ji telefonními hovory, až ji nakonec přesvědčil, aby s ním šla na rande. Během schůzky ji ale opustil kvůli jednorázovce s herečkou Farah Fawcettovou.

Legendární záletník Mick Jagger (80) měl během své kariéry podle některých spekulací intimní vztah se zhruba 4 000 ženami. A v minulosti se zaměřil i na Angelinu Jolie (48), píše web mirror.co.uk.

V knize Christophera Andersona "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger" se tvrdí, že rocková hvězda neúnavně obtěžovala tehdy 23letou herečku telefonáty, ve kterých ji žádal o schůzku. Mick měl mít na Angelinu Jolie zálusk od chvíle, co získala roličku ve videoklipu pro píseň "Anybody Seen My Baby?" v roce 1997. V klipu ztvárnila striptérku s vyholenou hlavou, na což Mick prý reagoval slovy: "Nějak mě děsí – to se mi líbí."

Po dlouhém škemrání nečekaný útěk

Angelina jeho návrhy zprvu odmítala, neboť byla v té době provdaná za herce Jonnyho Lee Millera. Zklamání z odmítnutí nesl rocker těžce, podle rodinné přítelkyně Lauren Tainesoví Jagger ve zprávě pro Angelinu na záznamníku téměř plakal. Dostat ji na rande se pokoušel celé dva roky. Jeho chvíle ale přišla teprve poté, co se Angelina rozešla s Millerem. Možná i proto, že tehdy byl oficiálně singl i Mick, který mezitím opustil manželku Jerry Hallovou.

Se svou šancí ale Jagger naložil nejhorším možným způsobem. Jak se píše v Andersonově knize, během rande Angelinu odvedl na večírek, kde ji poté opustil, aby si prožil jednonoční dobrodružství s hvězdou seriálu Charlieho andílci Farrah Fawcettovou. "Bylo to velmi krátké, ale co to dělá zajímavým, je fakt, že se to stalo v době, kdy Angelina Jolie a Mick spolu byli na večírku na rande,“ píše Anderson ve své knize.

Mick Jagger, sexuální upír

A přestože by každý čekal, že po tomhle faux pas to Mick s Angelinou vzdá, nestalo se tak. Mick Jagger dokázal přesvědčit herečku, aby mu dala druhou šanci. A došlo i na vztah. Podle knihy spolu začali žít, ale šlo o velmi složité soužití, které bylo jednou nahoře a jednou dole. Nakonec se rozešli.

Angelina přitom nebyla zdaleka jedinou slavnou kráskou, po které frontman Rolling Stones vyjel. Kromě Jolie se Jaggerova náklonnost týkala i jmen jako Carla Bruni a Uma Thurman. Natasha Terry, terapeutka a jeho bývalá přítelkyně, označila zpěváka za "sexuálního upíra".

Po rozchodu s Jaggerem skočila Jolie do svého druhého manželství, tentokrát s Billym Bobem Thorntonem, se kterým se vzali v roce 2000. Později se provdala za Brada Pitta, se kterým má šest dětí. S tím se nedávno konečně oficiálně rozvedla. Nyní partnera nemá a věnuje se především výchově dětí. Jagger v současnosti chodí s šestatřicetiletou Melanii Hamrickovou.