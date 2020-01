Dojemná slova Schumacherova syna: Cítím táty DNA v každém Ferrari

Jeho otec tam v roce 2004 vyhrál místní historicky první podnik. Hrdý syn Mick chce být jako on. V současné době soutěží na mistrovství FIA Formule 2, kde se snaží prokázat svůj talent. Vzhledem k tomu, že je syn nejúspěšnějšího závodníka vůbec, mohl by cítit tlak. To on ale popírá.