Chci uctít svoje tělo: Dcera Spielberga vysvětlila, proč točí erotické filmy

Slavní rodiče ze své adoptivní dcery jistě radost nemají. Není divu. Nikdo by nechtěl, aby jeho dítě točilo filmy pro dospělé. S rozhodnutím Mikaely ale Steven Spielberg a Kate Capshaw už nic nemohou udělat. Konec konců dozvěděli se to teprve před pár dny, kdy jim to oznámila prostřednictví videohovoru. Hned na to se začala svěřovat zahraničním médiím.

Mikaela zřejmě nezná slovo stud, protože deníku The Sun prozradila to, co by si jiní nechali pro sebe. Prý byla jako dítě unavená z toho, že si svým tělem nemůže vydělat a když konečně dospěla v ženu, vrhla se na to. „Unavovala mě každodenní práce, která neuspokojovala mou duši,“ řekla Mikaela. Slavný režisér si nyní klade otázku, kde se svojí ženou udělali chybu.