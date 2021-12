Mikulášská nadílka u celebrit: Hanychová čerta vítala, Arichtevě nesmí přes práh

Zdroj: Profimedia

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla je něčím, na co se některé děti těší a jiné z ní dávno před vánočním obdobím mají velký strach. Téma toho, zda své ratolesti strašit chlupatým pekelníkem, se řeší již dlouho a názory mnohých se diametrálně rozcházejí. Kterým českým celebritám nesmí čert přes práh a které jej naopak s otevřenou náručí vítají?

„Když budeš zlobit, přijde si pro tebe čert a odnese si tě s sebou do pekla!” Obdobnou hláškou spousta rodičů straší své ratolesti snad již odpradávna. I proto se pak děti mnohdy bojí 5. prosince, kdy k nim míří Mikuláš spolu s andělem a čertem. Názory dospělých na toto téma se velmi liší. Zatímco někteří v příchodu čerta vidí spolehlivou výchovnou metodu, po níž se zlobivé děti alespoň na pár měsíců začnou chovat vzorně, jiní jej považují za drastický krok, který může dětem v krajním případě způsobit i trauma.

Strašit ho nechci

A právě k poslednímu zmíněnému se přiklání i například herečka Veronika Arichteva. Ta svého syna Luku totiž prostřednictvím čertů rozhodně nijak děsit nechce. Alespoň tedy do doby, než bude větší. „Určitě, ale bude od nás vědět, že je to převlečený dospělý. A že je to český zvyk. Já ho prostě čerty strašit nechci. A už vůbec ne ho pozvat domů. Tam, kde se má cítit v bezpečí,” napsala již loni na sociální síti herečka. „Možná je to moje trauma z dětství a snad mi to nikdy nebude vyčítat, že jsem ho o ten strach ochudila,” dodala ještě.

Svůj názor na Mikuláše, anděla a čerta Arichteva svým sledujícím letos připomněla ve stories na Instagramu a její fanoušci jí v návaznosti na něj začali zasílat své vlastní zkušenosti. „Nebojte, nebude ho to mrzet. Taky jsme nikdy domů čerty nebrali. Kamarádce se dcera začala počůrávat a koktat,” reagovala na příspěvek jedna z uživatelek sociální sítě. „Jeden můj kamarád ze základky se ještě v 9. třídě schovával pod lavici, jaké měl obrovské trauma,” přidala se další.

Záleží na dětech i na čertech

Nejlepší kamarádka Veroniky Arichtevy Nikol Leitgeb se v loňském roce držela svého názoru a synovi Mathiasovi se rozhodla návštěvu čerta dopřát. Když pak z jeho příchodu zveřejnila na sociální síti fotografii, snesla se na ní od mnohých kritika. „Ježiš, je mi z toho blbě ještě teď, a to je mi už čtyřicet. Tohle jsem nikdy nepochopila. Proč se musíme strašit? Co je na tom výchovného? Fuj. Nesnáším masky obecně, asi díky tomuhle úchylnému svátku,” napsala loni pod příspěvek jedna ze sledujících, načež jí sama influencerka odpověděla, že si z dětství žádné trauma z čertu nenese, a proto drží tradici dál. Jak to u Nikol vypadalo letos, nelze říct. Žádnou fotografii z Mikulášské nadílky prozatím nezveřejnila.

Pochopitelně reakce každého dítěte na příchod čerta může být jiná. Záleží rovněž na tom, nakolik děsivý čert je a jak se k dětem chová. Někteří nejmenší se pak dokonce setkání s pekelníkem nemohou dočkat. A třeba to bylo případem dětí herečky Míši Tomešové. „Kluci to milujou. Mám z nich radost. Z nás všech,” napsala k fotografii, na které celá rodina pózuje s Mikulášovou partou.

A obdobného názoru je dle všeho i Agáta Hanychová. I ta zveřejnila snímek se svými dětmi, na kterém se její čtyřletá dcera Mia v přítomnosti čerta radostně usmívá.

Naopak moderátorka Jasmina Alagič a rapper Patrik Vrbovský neměli doma ani čerta, ani anděla. Mikulášskou nadílku jejich synovi Sanelovi donesl jen Mikuláš, který spíše připomínal Santu Clause. Pod maskou se pak neskrýval nikdo jiný než sám Vrbovský.