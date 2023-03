Barošová i Kollerová: Obě se s nevěrníky vypořádaly po svém, daly jim to sežrat

Zdroj: Profimedia

Vztah úspěšného fotbalisty Milana Baroše a jeho půvabné manželky Terezy je už nějakou dobu na bodu mrazu. O krizi v jejich manželství se šeptá už více než rok. I když samotní aktéři rozchod ani tichou domácnost nepotvrdili, zdroje z jejich okolí se nezávisle na sobě shodují na tom, že je slavnému páru konec. Další sportovec, kterému se rozpadlo manželství již dříve, je Jan Koller.

O problémech v jejich vztahu se začalo spekulovat hlavně díky tomu, že bývalá modelka Tereza, která byla vždy velmi sdílná na sociálních sítích, nyní nesdílí žádné fotografie s Tomášem. Fanoušci populárního páru se začali pídit potom, co se mezi nimi děje. Tereza přilila další olej do ohně v moment, kdy sdílela na svém profilu fotografii s tajemným popiskem.

Nevěra?

Ke svému nejnovějšímu příspěvku připsala Barošová slavný citát. „Dobrý muž nemiluje milion žen. On miluje jednu ženu na milion způsobů.“ Pod fotografií se objevily komentáře naznačující Barošovu nevěru. „Škoda, že Milan miloval těch milion žen, no. Když měl doma takovou,“ napsal jeden ze sledujících. „Člověk si začne nejvíce vážit toho nej.. až to ztratí,“ dodala další fanynka. Tento výrok Terezy nebyl jediný, který naznačil krizi. Týden předtím sdílela další známý citát. „Jednou z nejupřímnějších forem respektu je skutečnost poslouchat, co ten druhý povídá.“ Moudrými výroky Tereza způsobila, že fotbalistu teď fanoušci lynčují.

Podle všech indícií to vypadá na pořádnou krizi ve vztahu. Půvabná blondýnka na svých sociálních sítích v posledních měsících sdílí fotografie, na kterých si užívá života. Koncerty, cvičení a večery s kamarádkami jsou u ní na denním pořádku. Vypadá to na pořádnou porozchodovou terapii. Tereza a Milan se navíc už nesledují ani na sociálních sítích.

Veřejné tajemství

Expres získal informaci o tom, že už spolu Tereza a Milan nežijí nějaký ten čas. „Rozvod je tutovka, od sebe už jsou delší dobu,“ svěřil se zdroj s tím, že Tereza má údajně už nového partnera. Další web a to isport.cz přišel s informací o tom, co údajně za rozpadem vztahu stálo. „Bary a Tereza šli od sebe. Milan strašně tíhne k té své severní Moravě. Tereza to má obráceně. Je to Pražanda.“ Je ovšem možné, že ještě není všem dnům konec. Krizí si pár prošel už několikrát. „Za dobu, co jsou spolu, se několikrát rozešli a pak zase sešli. Je to u nich jako na horské dráze,“ dodal zdroj.

Rozvodový boom

Rozpadem dlouholetého manželství si prošli i další legendární fotbalisté. Například Jan Koller, tomu se vztah s manželkou Hedvikou rozpadl po patnácti letech. Za koncem manželství stála nevěra bývalého elitního fotbalisty. Hedvika, stejně jako nyní Barošová, na sociálních sítích rozhodně nemlčela. „Nejsem Bůh, abych stále odpouštěla, a ani nemám alzheimera, abych všechno zapomněla,“ zveřejnila citát z Monte Carla v den, kdy jejich rozvod prosákl na veřejnost. Krizí, která vyústila v rozpad vztahu, si prošel i Pavel Nedvěd, ten se objevoval po boku mladé blondýnky v době, kdy ještě žil se svou manželkou a rodinou. Vztah s o polovinu mladší dívkou mu nevyšel, štěstí nakonec našel u zpěvačky Dary Rolins. I on už je nyní rozvedený.