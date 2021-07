Milan Lasica a poslední měsíce jeho života: Kvůli pandemii velmi trpěl

Nejen Slovensko, ale i Česká republika truchlí nad náhlým skonem oblíbeného herce a zpěváka Milana Lasici, který odešel do hvězdného nebe v neděli 18. července ve svých jedenaosmdesáti letech. Populární umělec miloval smích a společnost a právě proto v posledních měsících v souvislosti s pandemií velmi trpěl.

Herec mnoha rolí, skvělý zpěvák, obrovský talent a veselá kopa. Umělec Milan Lasica nebyl populární jen na Slovensku. Tisíce fanoušků měl i v České republice. O to větší ztrátu jeho odchod na věčnost znamená. Milan Lasica zemřel ve věku jedenaosmdesáti let v neděli 18. července 2021 přímo na jevišti během představení. „Byla to náhlá porucha srdečního rytmu. byl jsem tam a dával mu resuscitaci. Dozpíval písničku, uklonil se a pak se sesunul k zemi. Několikrát se ale ještě vrátil a pohnul očima, ale nezvládl to,” nechal se slyšet pro Denník N jeden z diváků.

Dobu „covidovou” snášel špatně

Tak jako pro všechny ostatní, i pro Lasicu se zásadně změnil život s příchodem koronaviru. Milan Lasica byl nesmírně společenským člověkem, který měl rád legraci a smích ostatních. Pochopitelně mu tak ze všeho nejvíc chybělo publikum. „Lidi, s nimiž mohu komunikovat, které mohu pobavit a slyšet pro mě ten nejkrásnější zvuk – jejich smích. Nikdy mě neomrzí. Je to droga, která mě nabíjí, jsem na ní závislý. A žádná pandemie mě z toho nevyléčí,” nechal se na začátku letošního roku slyšet Lasica pro magazín Reflex.

„Pak je tu ještě něco, co mi velmi chybí: kavárna. Jsem kavárenský povaleč a hrdě se k tomu hlásím. Prožít tam část dopoledne s přáteli a nezávazně komentovat život, to mě drží nad vodou. Bez kavárny je svět smutnější,” dodal ještě posmutněle.

Z nákazy strach neměl

Přestože ho koronavirus omezoval v životě, na jaký byl zvyklý, sám herec z něj obavy neměl. „Bojí se o mě moje žena a obě dcery, takže já se už bát nemusím. O strach je u nás postaráno. Pochopitelně patřím do nejohroženější skupiny, ale moc o tom nepřemýšlím. Nosím roušku, asi dvacetkrát jsem byl testovaný a už jsem dvakrát očkovaný,” svěřil se Lasica, který, jak sám uvedl, kvůli pandemii nevycházel z domu a někdy také z údivu.

Překvapoval jej totiž počet lidí, kteří v existenci covidu-19 nevěřili „Připomíná mi to moji dceru, když jí bylo deset a zničehonic řekla: ‚Stejně nevěřím, že existují města, ve kterých jsem nebyla,”. Takže nevěřit na pandemii je přinejmenším dětinské,” prohlásil ještě.

Milan Lasica měl skvělý smysl po humor

