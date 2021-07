Milan Lasica s Magdou Vašáryovou překonali smrt syna, milovali se až do konce

Platili za jeden z nejkrásnějších a nejpevnějších párů československého showbyznysu. Když se brali, bylo Magdě Vašáryové dvaatřicet a Milanovi Lasicovi čtyřicet. Známá slovenská herečka už tehdy byla poprvé těhotná a zrovna natáčela oblíbený film Postřižiny. Jejich cesty se ale střetly mnohem dříve. Lasica poznal Magdu jako malé děvčátko, kdy ještě marně toužil po její starší sestře Emílii.

Málokdo ví, že Milan Lasica původně na divadelních prknech stát ani nechtěl. K umění měl ale vždycky blízko, a proto nejdříve vystudoval dramaturgii a scénáristiku. Při práci se potkával s ostatními herci, mezi kterými tehdy byla i překrásná herečka Emília Vášáryová. Ta dodnes ráda spolupracuje s českými režiséry, objevila se například ve filmech Nestyda nebo Horem pádem.

Magdu znal od jejích deseti let

Jenže i když se Milan snažil talentovanou Emílii zaujmout ze všech sil, nebylo mu to nic platné, dívka zkrátka neměla zájem. „Emília byla velmi krásná. Všichni jsme se kolem ní začali točit a každý jsme si dělali všelijaké naděje. Ona však byla absolutně nedostupná. Zkrátka se to nedalo prorazit. Pamatuji si, že jsem ji jednou pozval do kina, nenechala se ani chytit za ruku. Tak už jsem to potom nechal tak a chodil do toho kina sám. Nikdo z nás neměl takovou trpělivost," vzpomínal podle Expresu později Lasica. Ten se už tehdy znal s desetiletou Magdou Vašáryovou, zřejmě ho ale ani ve snu nenapadlo, že by si ji jednou vzal za ženu.

Milan Lasica pak s rodinou Vašáryovoých přerušil kontakt a měl několik vážných známostí, dokud se neseznámil s další důležitou ženou svého života, Zorkou Kolínskou. Snoubenci se vzali v roce 1962, přesně v den, kdy nevěsta promovala na vysoké škole. Rusovlasou krasavici komik vyfoukl herci Josefu Abrhámovi, který se o ni také ucházel. Lasica pak později přiznal, že se tehdy na svatbu úplně necítil. "Vlastně jsem se nechtěl ženit, ale styděl jsem se to říct," popsal tragikomickou situaci herec.

Manželství ale dlouho nevydrželo a partneři se později rozešli, aniž by měli děti. „Rozvedl jsem se po sedmi letech, protože jsem si kdysi přečetl, že je to krizový rok, tak jsem to chtěl dodržet. Byl jsem velice disciplinovaný," vtipkoval podle webu expres.cz Lasica. I když se Zorkou byli oba velmi úspěšní, prakticky každý den hráli někde jinde a neměli na sebe čas.

Tykal mi a já mu vykala

Když se pak Magda Vašáryová po letech znovu potkala s Milanem Lasicou, také za sebou měla nepodařený vztah. Jejím prvním mužem byl herec Dušan Jamrich. Její svazek přitom až nápadně připomíná první Lasicovo manželství. Také Vašáryová strávila s Jamrichem sedm let a do vdávání se jí dvakrát nechtělo. „Byla to moje první láska, a ta ne vždycky dobře dopadne. Dušan Jamrich byl krásný muž, velmi dobře vychovaný, pocházel z velké rodiny a měl skvělou maminku. Možná bych si ho ani nevzala, kdybych neměla tak moc ráda jeho mámu. Rozešli jsme se v dobrém," přiznala po letech Vášáryová pro slovenský web zivot.pluska.sk.

Známý humorista se vždycky smál, že na lásku svého života si musel opravdu počkat. „Magda je mladší sestra Milky. Když jsem ji poznal, bylo jí asi deset let. Takže jsem dvacet let čekal na další Vášáryovou, ale nebylo to plánované,“ popisoval Lasica. Magda Vašáryová, která kromě herectví působila také jako velvyslankyně Slovenska v Rakousku a později v Polsku, svému budoucímu muži dokonce dlouhou dobu vykala. „Znali jsme se odjakživa, ale nikdy jsem nepřemýšlela nad prvním pohledm a nějakým jiskřením. Byla jsem mladší a vždycky jsem ho pozdravila: Dobrý den, pane Lasico, a on na mě: Servus, Adiko! Takto to trvalo skoro do mých třiceti let. Vykala jsem mu a on mi tykal," uvedla herečka pro Nový čas.

Po rozvodu s prvním manželem Jamrichem Vašáryová často chodila za autorskou dvojicí Lasica Satinský do divadelní šatny. „Většinou se se mnou bavil jen Julo, protože on byl na rozdíl od Milana komunikativní," uvedla podle webu tn.nova.cz Vašáryová. Nakonec se ale herci sblížili a vzali během natáčení slavného filmu Postřižiny v roce 1980. „V té době už byla Magda v počátečním stadiu těhotenství, dohodli jsme se, že se budeme potkávat na půl cesty v Břeclavi. Když jsme se brali, měla už viditelné bříško," připomněl Lasica podle Expresu. Herečka porodila prvorozenou dceru Hanu a později ještě Žofii.

Všechny dny ale v rodině bohužel nebyly zalité sluncem. Vašáryová byla těhotná celkem třikrát, ale nejmladší syn se narodil předčasně, a po několika dnech zemřel. Manželé se ale vždycky podporovali a bolestnou zkušenost nakonec dokázali překonat. Vždycky stáli při sobě, až do neděle, kdy Milan Lasica zemřel přímo na jevišti při závěrečném potlesku.

Pořad Satinského a Lasici Ktosi je za dveřmi, ve kterém se objevily obě sestry Vašáryovy, Magda i Emílie.

Zdroj: Youtube