Třináctá komnata Milana Lasici: Vražda otce se nikdy nevyřešila

Milan Lasica celý život skrýval bolestné tajemství, o kterém jeho nejbližší neměli ani tušení. Otce legendárního herce kdysi někdo přepadl na ulici a brutálně zavraždil. Když ho našli, měl rozbitou hlavu a už mu nebylo pomoci. Známý humorista až po letech promluvil o rodinném neštěstí, které se nikdy pořádně nevysvětlilo.

Málokdo ví, že známý slovenský komik neměl vůbec jednoduché dětství a dospívání. Narodil se uprostřed války a když mu bylo deset let, jeho rodiče se rozvedli. Otec byl prý samotář, který se rád napil, zatímco matka milovala společnost. Malý Milan tehdy už musel cítit, že doma není něco v pořádku, protože často prožíval bezdůvodné stavy paniky a beznaděje. „Když jsem byl večer sám doma, bál jsem se, že se už rodiče, zejména matka, nevrátí," uvedl v knize Vše o mém otci, kterou o něm napsala starší dcera Hana.

Matka se mě vzdala

Nejčernější obavy budoucího herce se časem bohužel naplnily. Lasicova matka Edita si našla bohatého stavitele a odešla nejen od manžela, ale napospas nechala také malého syna. „Vzdala se mě, což bylo tehdy netradiční. Dítě rozvedených rodičů běžně zůstávalo u matky, ale ona asi realisticky usoudila, že v Pliešovicích mi bude lépe…" dodal herec s tím, že zůstal u otce na venkově kousek od Zvolenu.

Krátce nato v rodině došlo k tragédii. Otec se znovu oženil a s novou manželkou očekával narození dítěte. Jenže miminko hned po porodu zemřelo. „Přiznám se, ač nerad, že když jsem se dozvěděl tu zprávu, nebyl jsem smutný. Dalo by se říct, že mě to spíš potěšilo," připustil komik otevřeně. Možná tak reagoval i proto, že zůstal na čas bez maminky, ke které ho macecha ani nechtěla pouštět. Později Lasica ale uvedl, že svojí matky si i přes několikaleté odloučení velmi vážil.

Po smrti dítěte hercův otec zůstal sám a začal pít ještě víc. „Jednoho dne, vlastně večera, ho našli na ulici mrtvého s rozbitou hlavou. Klíče od jeho bytu byly v zámku zevnitř, dveře byly pootevřené. Nikdy se to nevysvětlilo," řekl po letech herec svojí dceři Haně, když o něm připravovala knihu. „Otcova smrt byla záhada. Kdo ví, jak to bylo, já jsem nepřišel na žádnou stopu, nepřihlásil se žádný svědek…" dodal bavič, podle kterého prý všichni v rodině předvídali, že to s Lasicovým tátou nedopadne dobře. „Strýc Paľko tehdy řekl, že vždycky tušil, že otce jednou zabijou…"

Půlka vily nebo dva žigulíky

Několik let před smrtí se přitom otec Milanovi svěřil, že má na vkladní knížce 100 tisíc korun. To tehdy bylo hotové jmění, za které se dala koupit půlka vily nebo dva žigulíky. „Po té události jsem knížku nenašel, ani v bance mi nedokázali nic povědět. Otec ty peníze asi propil, měl takové kamarády, co ho vyžírali, nechávali za sebe platit. Myslím si, že otec byl nešťastný člověk,“ vyprávěl herec o neutěšených poměrech v rodině.

Lasica se vrátil k matce až v době, kdy se jí narodila druhá dcera Veronika, hercova nevlastní sestra, a rodina díky tomu získala větší byt. Peněz ale doma zřejmě nebylo nazbyt, protože Milan svojí mamince často půjčoval peníze. „Někdy si je brala sama z mojí skrýše v knihovně a to mě rozčilovalo," prozradil humorista svojí dceři.

Začínajícímu umělci se ale naštěstí brzy začalo dařit v showbyznysu a když mu bylo necelých dvacet, rozhodl se postavit na vlastní nohy. Později vytvořil autorskou dvojici s hercem a kamarádem Júliem Satinským a hrál na divadle i ve filmech. Čeští diváci si ho jistě dobře pamatují z filmů Saturnin, Buldoci a třešně nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Ještě před svou smrtí stihl natočit pohádku Jana Budaře Princ Mamánek, která by se měla v kinech objevit příští rok.

