Může za smrt Milana Lasici očkování proti covidu? Patolog řekl, proč zemřel

Slovenskem doslova otřásla náhlá smrt herce a humoristy Milana Lasici. Protože ale odešel v době, kdy vrcholí spory o prospěšnosti očkování proti nemoci covid-19, okamžitě se začaly objevovat spekulace o tom, co bylo přesnou příčinou jeho skonu. Rodina se proto rozhodla proti nesmyslným teoriím bránit.

„Byla to náhlá porucha srdečního rytmu. Byl jsem tam a poskytoval jsem první pomoc s kolegy, než přijela záchranka. Dozpíval písničku Já jsem optimista v dobré formě, byla klaněčka asi dvakrát a najednou se pomalu sesunul k zemi. Párkrát se vrátil a hýbal očima, ale nezvládl to. Bohužel, je to pravda," uvedl pro Denník N jeden z diváků, který bojoval o život slavného umělce.

Magdě Vašáryové došla trpělivost

Přestože Lasica před časem podstoupil náročnou operaci srdce a měl další zdravotní potíže, odpůrci očkování se snaží jeho smrt spojit právě s vakcinací. „Pokaždé, když někdo umřel za poslední dobu, tak byl očkovaný," napsal například jeden uživatel na sociání síť. „Odchází jedna známá osobnost za druhou. Pan Lasica, pan Nedvěd a mnoho dalších. Omlouvám se, že to sem pletu, ale všichni tito lidé byli určitě očkováni. O dalších stovkách neznámých lidí se nepíše. Úmrtnost v republice je stále nadprůměrná. Není to divné?“ položil provokativní otázku další pisatel.

Není divu, že vdově Magdě Vašáryové už došla s podobnými útoky na zemřelého manžela trpělivost a rozhodla se jednat. Herečka se dokonce spojila se slovenskou vládou a ministerstvem zdravotnictví, s nimiž se dohodla na společném postupu. Úřady proto vyzvaly zapřísáhlé odpůrce očkování, aby přestali zneužívat smrt Milana Lasici k prosazování svých názorů spojených s vakcinací proti covidu.

Milan Lasica byl očkován v únoru

„Tento případ jsme přezkoumali a jakoukoliv souvislost s očkováním můžeme jednoznačně vyloučit. Pan Lasica byl očkován 3. února. Se souhlasem jeho nejbližší rodiny můžeme zveřejnit, že byl dlouhodobě léčený kvůli problémům se srdcem a zemřel na jevišti z důvodu selhání srdce," uvedlo Ministerstvo zdravotnictví na sociální síti.

Herec zesnul v neděli 18. července přímo na jevišti bratislavského divadla. Po skončení programu se uklonil publiku a pak zkolaboval. Jednaosmdesátiletému Lasicovi bohužel nedokázali pomoci ani přivolaní zdravotníci, kteří okamžitě přijeli na místo neštěstí.

Podívejte se na rozhovor Karla Šípa s Milanem Lasicou v pořadu Všechnopárty.

Zdroj: Youtube