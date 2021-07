Poslední vteřiny před smrtí: Milan Lasica hýbal očima, ale nezvládl to

Někdy se říká, že člověk zemře tak, jak žil. Známý slovenský herec a zpěvák Milan Lasica se svému povolání věnoval až do poslední chvíle a odešel přímo na koncertě se svou kapelou Bratislava Hot Serenaders při včerejším vystoupení. Humorista přitom už před časem podstoupil několik náročných operací a měl řadu zdravotních problémů. Jak vypadaly poslední okamžiky jeho života?

Když se oblíbený herec Milan Lasica připravoval na svůj koncert ve Studiu L+S, nikdo v sále zřejmě nemohl tušit, k čemu později večer dojde. Neštěstí se stalo přímo na pódiu před vyděšenými diváky. Podle zpravodajského serveru SME Lasica zkolaboval při výročním koncertě během doby, kdy zpíval. I když se mu lidé okamžitě snažili pomoci, resuscitace se bohužel nepodařila, a herec zemřel.

Párkrát se vrátil, ale nezvládl to

„Byla to náhlá porucha srdečního rytmu. Byl jsem tam a poskytoval jsem první pomoc s kolegy, než přijela záchranka. Dozpíval písničku Já jsem optimista v dobré formě, byla klaněčka asi dvakrát a najednou se pomalu sesunul k zemi. Párkrát se ´vrátil´ a hýbal očima, ale nezvládl to. Bohužel, je to pravda," uvedl pro DenníkN jeden z diváků. Podle dalších zdrojů na místo okamžitě přijeli záchránáři, kteří ještě dvacet minut bojovali o hercův život, ale neúspěšně.

Milan Lasica měl dvě dcery a byl ženatý, jeho manželkou byla populární herečka Magda Vášáryová známá například z filmu Postřižiny. Ještě v noci rodině vyjádřil upřímnou soustrast slovenský premiér Eduard Heger. „Moc mě zasáhla zpráva o tom, že Slovensko přišlo o další legendu slovenské kultury. Milan Lasica byl nadaný herec, zpěvák a autor. Jeho jedinečný humor a satira provázely mnoho generací," uvedl premiér na sociální síti. „Jeho celoživotní dílo je jasným důkazem, že žádný režim nemá takovou moc, aby zastavil kreativitu, smích a přátelství," doplnil předseda vlády.

Na úmrtí herce, kterého milovali fanoušci také v Česku, velmi rychle zareagovala také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní Slovensko ztratilo jednu z nejvýraznějších osobností kulturního a veřejného života. „Mám pocit, jako by se na chvíli zastavil čas a svět už nebude stejný. Bude v něm něco důležitého chybět," uvedla Čaputová na Instagramu. „Přinášel lidem radost doslova do poslední chvíle, protože jeho život skončil tam, kde strávil více než šest úžasných desetiletí - na jevišti milovaného divadla," dodala.

Prodělal náročnou operaci srdce

Vždycky dobře naladěný Lasica musel před třemi lety podstoupit operaci nebezepčných polypů na střevech. V roce 2016 mu pak lékaři při náročném zákroku voperovali trojitý bypass pro podporou srdeční činnosti. Tehdy slavnému baviči pomohla především jeho žena Magda, bez jejího zásahu by na tom Lasica byl pravděpodobně zdravotně ještě hůře.

Herec pocházel ze Zvolenu, kde přišel na svět v únoru 1940. Krátce po narození se rodina přestěhovala do Bratislavy. Tam vystudoval dramaturgii a potkal známého herece Júlia Satinského, se kterým vytvořil úspěšnou komediální a autorskou dvojici. Čeští diváci Lasicu dobře znají z filmů Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Výchova dívek v Čechách nebo Obsluhoval jsem anglického krále.

Milan Lasica jen pár dní před smrtí v ulicích Bratislavy.

