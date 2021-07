Milan Lasica měl tajný pohřeb, na obřad dorazil jediný český herec

Když zemřel Milan Lasica, okamžitě se začalo mluvit o tom, že by si zasloužil státní pohřeb se všemi poctami. Dokonce se spekulovalo o vyhlášení státního smutku. Jenže zdrcená rodina si nic takového nepřála a s milovaným hercem se už tajně rozloučila pouhé tři dny po jeho smrti. Pozvánku na smuteční obřad přitom dostal jediný český kolega.

Oblíbený herec zemřel přímo na prknech bratislavského divadla v neděli 18. července během závěrečné děkovačky. Zkolaboval, sesunul se k zemi a přivolaným zdravotníkům se už známého komika nepodařilo oživit. „Je to strašně smutné. Ale ten konec je nádherný… Dej mu, Pane, lehké odpočinutí," napsal politik Miroslav Kalousek na sociální síti. Slavný bard naposledy vydechl na místě, které mu bylo tolik blízké. Všichni fanoušci i slovenští politici proto cítili, že takovým způsobem odcházejí jen skutečné legendy. Zřejmě proto premiér Eduard Heger téměř okamžitě přišel s možností státního pohřbu.

Blízcí si přáli rozloučení v soukromí

„Protokol Úřadu vlády bude kontakovat rodinu a nabídne jí nějaké možnosti, například čestnou stráž, kondolenční knihu, vyvěšení černé vlajky a podobně," řekla podle deníku Nový čas předsedkyně poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Nic z toho ale rodina populárního umělce nakonec nevyužila. Nový čas dokonce zjistil, že Lasicovi příbuzní se sešli už v pondělí odpoledne po jeho smrti, kdy truchlili za zemřelého herce.

Rodina zároveň rozhodla, že poslední rozloučení proběhne v soukromí bez účasti veřejnosti nebo politických představitelů. „Já mám informaci, že pohřeb bude jen v kruhu nejbližší rodiny, která to chce takto realizovat a je třeba to respektovat," potvrdil podle Blesku pro agenturu TASR výkonný ředitel Studia L+S Pavol Danišovič.

O státní pocty by herec zřejmě nestál

Utajený pohřeb Milana Lasici se proto konal už ve středu 21. července odpoledne v tichosti a bez velkého humbuku v bratislavském kreamtoriu. S humoristou se rozloučila jeho manželka Magda Vašáryová, jejich dvě dcery a několik pozvaných hostů. Mezi nimi byl jediný český herec Bolek Polívka s manželkou. Ten s Lasicou pravidelně vystupoval a oba umělce pojilo blízké přátelství.

Mnoho lidí si zároveň položilo otázku, jestli by samotný Lasica státní pohřeb vůbec chtěl. Byl totiž známý tím, že bez servítek glosoval aktuální společenské dění. „Určitě je potřeba se zeptat nejbližších pozůstalých. Nemyslím si, že by o to stál, i když se často vyjadřoval k aktuálním tématům, byť ne přímo politickým, co je správné a jak by věci měly být. Souhlasil bych s ním, že skutečná hodnota tkví v něčem jiném než v podobných ceremoniích, čímž nechci říct, že by si je nezasloužil," řekl herec Milan Kňažko v rozhovoru pro deník SME. Knažko byl hercův kolega i dobrý přítel.

Poslechněte si rozhovor s Milanem Lasicou, který pro Český rozhlas vedla Tereza Kostková.

