Milan Lasica v dětství prožil trauma, matka se ho vzdala

Slovenský herec Milan Lasica, který nedávno nečekaně zemřel, byl známý pro svůj pověstný jemný humor. I když rád vyprávěl vtipné historky, kterými přinášel divákům spoustu radosti, skrýval v sobě obrovskou bolest z dětství. Jeho vzpomínky na dobu, kdy byl ještě malý chlapec, proto nejsou jenom šťastné.

Přestože charismatický herec Milan Lasica platil za jednoho z nejvýraznějších humoristů a komiků, neměl to vždycky v životě úplně jednoduché. To, že se slavný srandista musel potýkat s těžkými okamžiky v dětství, odhalila před časem Lasicova dcera Hana v knize Vše o mém otci. Milan Lasica se narodil ve Zvolenu, rodina se ale záhy přestěhovala do Bratislavy. Mezi rodiči to pak začalo skřípat a rozvedli se, když bylo chlapci pouhých deset let. Lasica od té doby začal prožívat stavy bezdůvodné paniky a beznaděje.

„Odráželo se to na mně tak, že když jsem byl večer sám doma, bál jsem se, že už se rodiče nevrátí. Hlavně máma. Jednou jsem dokonce podlehnul panice i po poledni. Byl jsem doma s kamarádem a najednou mě přepadl strach, že máma už nepřijde, a rozplakal jsem se. Kamarád byl z toho vedle, nechápal to. Bylo to trauma, kterým jsem nějaký čas trpěl," uvedl herec v knize otevřeně.

Macecha mu zakazovala vídat matku

Bohužel se tak vyplnilo to, čeho se malý Milan zřejmě nejvíce bál. Jeho maminka Edita si našla nového přítele, o syna přestala pečovat a poslala ho k otci zpátky na zvolenský venkov. „Vzdala se mě, což bylo tehdy netradiční. Dítě rozvedených rodičů běžně zůstávalo u matky, ale ona asi realisticky usoudila, že v Pliešovicích mi bude nejlépe," vyprávěl Lasica po letech.

Rozvodem rodičů ale problémy v rodině zdaleka neskončily. Otec se časem znovu oženil a jeho nová manželka, Milanova nevlastní matka, otěhotněla. Dítě ale hned po porodu zemřelo. „Přiznám se, ač nerad, že když jsem se dozvěděl tu zprávu, nebyl jsem smutný. Dalo by se říct, že mě to spíš potěšilo," přiznal komik, jak na něj působila trágédie, která se stala. Možná tak reagoval i proto, že mu prý macecha zakazovala navštěvovat matku. Té si mimochodem Lasica velmi vážil, i když kvůli jejímu odchodu prožíval těžké chvíle.

Ve dvaceti se postavil na vlastní nohy

„Zajímavé je, že si to dnes uvědomuju daleko víc než tehdy, kdy jsem si toho moc nevšímal, měl jsem jiné starosti a pečovala o mě rodina. Později i matka, když už si to mohla dovolit. Netrpěl jsem, měl jsem se dobře, dokonce lépe než mnozí moji spolužáci. Měl jsem pořád nějaké peníze, zval je do cukrárny, bylo veselo," vzpomínal humorista nedávno pro Reflex.

Až v dospělosti si prý uvědomil, že konec dětství v deseti letech v něm zanechal stopy. „Když má matka opustila otce, asi věděla proč, zůstal jsem u babičky a s matkou se setkával tajně. Později, ve čtrnácti, jsem se k ní nastěhoval, protože získala větší byt. Neměl jsem se špatně, ale matka měla nového manžela a nové dítě, dceru, kterou mám dodnes rád. Když byly na dohled mé dvacáté narozeniny, pochopil jsem, že je třeba postavit se na vlastní nohy. Naštěstí to nebyl velký problém, protože v šoubyznysu – tak se mu ale tehdy ještě neříkalo – jsem se začal pohybovat od sedmnácti," dodal pro Reflex Lasica.

Začínající umělec byl tak talentovaný, že se mu opravdu velmi brzy začalo dařit a prorazil nejen v divadle, ale také i ve filmu a v televizi. Výrazné role ztvárnil například v českých snímcích Pasti, pasti, pastičky, Saturnin nebo Buldoci a třešně.

Milan Lasica a Július Satinský v pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý.

Zdroj: Youtube