Milan Lasica: Otevře ještě své divadlo? Herec vyjádřil nejhorší obavy!

Milan Lasica roky usiloval o to, aby si jeho malé divadelní studio L + S udrželo diváky. Pandemie ale herci v jeho snaze podrazila nohy a po roce, co zůstává divadlo zavřené, se Lasica netají temnými myšlenkami.

Slovenské Štúdio L+S, dříve Štúdio S, vzniklo 12.5.1982 jako umělecká scéna Slovkoncertu. Písmeno S v názvu divadla vzniklo právě z původního názvu.

V roce 1999 došlo k privatizaci divadla (jednalo se o první privatizaci divadla na Slovensku pozn. redakce) a tehdy se ho ujala dvojice Milan Lasica – Július Satinský.

Humorista, herec, spisovatel a režisér Milan Lasica je vedoucí uměleckou osobností divadla a zásadním způsobem se podílí na dramaturgii repertoáru. V mnohých inscenacích navíc sám účinkuje jako herec. Poslední rok se ale Lasica ze všech sil hlavně udržet divadlo do budoucnosti, kvůli pandemii je totiž už přes rok zavřené.

Lasica se obává, že další měsíce zavřené divadlo nepřežije

Štúdio L+S poslední rok utrpělo vážné finanční ztráty. Milan Lasica pomalu ztrácí naději, že se mu podaří chod divadla udržet.

"My už ani sami nevíme, na čem nebo na kom jsme závislí. Pokud to takto půjde dál, zřejmě už nikdy ani hrát nezačneme," přiznal herec pro web Čas.sk.

Lasica tvrdí, že se možná na scénu vlastního divadla nevrátí. "To bychom nejdříve museli uvažovat o tom, jaké bychom měli zisky. Protože v divadle, které má dvě stě sedadel, nemohou být nějaké velké zisky, to by muselo být mimořádně vysoké vstupné," obává se nejhoršího scénáře.

Pandemická opatření nejsou podle herce nastavená správně

Stejně jako ostatní divadla i Štúdio L+S je v době pandemie závislé na darech sponzorů a veřejnosti. "Ty ztráty se pak odvíjejí i na tom, zda je někdo ochoten vás podpořit nebo ne," říká Lasica otevřeně.

"Nedá se s jistotou říci, zda po uvolnění budou divadla plná, ačkoli já se trochu divím tomu, že nemůžeme v této situaci pustit dvě stě lidí na dvě hodiny do divadla, když může i více cestovat osm hodin v letadle na Seychely," poukazuje herec na zvláštní logiku kolem opatření.

Nezbývá než popřát divadlu mnoho štěstí a snad již brzy naplněné sály diváků.

Milan Lasica komentuje slovenskou politickou scénu.

Zdroj: Youtube