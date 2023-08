První zkouška manželství: Peroutku čekalo místo dovolené nepříjemné překvapení

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Milan Peroutka se svým novomanželem Dominikem plánovali romantickou dovolenou, místo toho se ale museli z výletu předčasně vrátit. V bytě je čekala doslova pohroma, kterou způsobil prasklý bidet.

Milan Peroutka se nedávno oženil se svým partnerem Dominikem a se svatbou zároveň světu oznámil svou homosexuální orientaci. Herci si se po tomto přiznání velice ulevilo a nyní si naplno užívá vztah se svým manželem.



Před pár dny se novomanželé rozhodli na pár dní vyrazit na dovolenou, která ovšem nedopadla podle představ. Hned druhý den se dvojici ozval dělník s nepříjemnou zprávou o vytopeném bytě.



"Jestli je tu na vás v instarealitě už nějak moc sluníček a moříček, Milda je tu pro vás! Takhle, taky jsme chtěli na pár dní pryč. Naštěstí jsme měli hned druhý den naší nepřítomnosti do bytu objednaného dělníka. Pojďme si říct, jsou po ránu i hezčí telefonáty, než ty informující o tom, že máte vytopenou domácnost," ozval se herec na Instagramu a přidal snímky zdevastované domácnosti.

"Na druhou stranu, taky nás o tom mohli zpravit až sousedi pod námi, a to by bylo teprve tóčo. A kdyby vás zajímalo, co se přihodilo, tak nám prasknul bidet, který jsme ani nikdy nepoužili. Už jsme ho nechali sprovodit ze světa. Stejně jako všechny podlahy, všechen nábytek je rozebraný a složený, a my máme do půlky září mód á la žijeme na stavbě," popsal Milan výčet škod. "No co, po měsíci další zážitek, co nás posílí," dodal nakonec Peroutka optimisticky.

Nejhezčí den v životě

Nový vztah potvrdil Milan Peroutka na konci minulého roku. V únoru se v pořadu ShowTime svěřil, že je zhruba půl roku zamilovaný. "Já to fakt strašně nechci zakřiknout. Chci být otevřený ke svým fanouškům i ke všem, ale říkám si, že největší síla těchto věcí je, když o ní víš ty. Mám i příklady ve své branži kolem sebe, kdy mi přišlo, že ta média i trošku předběhla vztah těch dvou lidí. Takže nějak si to hlídám. Musím to vymyslet, jak to udělám. Jak to s vámi udělám!" mlžil ještě v té době ohledně identity své lásky.

Na začátku července pak sdílel po krátce před svatbou první fotografii s manželem. Tehdy se Peroutka přiznal, že ho velice mrzí, že nemohl radostnou zprávu ohlásit fanouškům sám, jelikož někdo z jeho "kamarádů" informaci vyzradil tisku.

"Tolik jsem vám to chtěl říct první, i když jsem měl strach. Ale žádný můj scénář nepracoval s variantou, že bude "tajný zdroj" na svatbě ještě předtím, než vůbec nějaká byla. A navzdory jeho výpovědi nám na ní ani nepršelo štěstí, ale přenádherně svítilo sluníčko. Právě štěstí jsme si ale vymyšlenými a senzacechtivými citacemi v dost možná nejhezčí den v životě odmítli nechat vzít. Vypnul jsem si telefon a zapínám ho, jen abych se mohl ozvat vám. V posledních měsících se ten tlak stával opravdu nesnesitelným. Vstřebával jsem různé rady a postoje, čelil anonymním vzkazům od fejkových profilů i tlakům od médií. Občas se mi zavařila hlava, znovu jsem ztrácel a znovu nacházel nadhled, až jsem si řekl, že přece o nic nejde. Řekl jsem si to vždycky, když jsem viděl hrůzy, co se nám všude dějou, a pak se sám sebe ptal, co vlastně pořád řeším. Nebudu chodit kolem horký kaše. Mám kluka. Je skvělej. Je natolik skvělej, že jsem se otevřel té možnosti mít kluka. Že jsem ho představil rodině a kamarádům. A přitvrzuju, že jsem se rozhodl si ho v sobotu vzít a představit i vám," napsal v dlouhém vyjádření po kterém se mu dostalo masivní podpory nejen od veřejností, ale také kolegů z branže.

Milan Peroutka má zničený celý byt