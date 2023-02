Milan Schelinger se pravdu nikdy nedozvěděl: Úmrtí bratra Jiřího mu nedalo spát

Zdroj: Profimedia

Hudebník Milan Schelinger se nikdy nedokázal smířit s tím, jak policie uzavřela vyšetřování úmrtí jeho staršího bratra Jiřího. Ten odešel na věčnost už před dlouhými 42 lety, Milanovi ale jeho smrt přesto nedávala spát. Nakonec se ve věku 70 let se svým bratrem Milan v nebi opět setkal. Zemřel však bez toho, aniž by se dopátral odpovědí na otázky, které mu vrtaly hlavou.

Bratři Jiří a Milan Schelingerovi byli oba výraznými osobnostmi české hudební scény, i když je pravdou, že to byl právě starší z nich, Jiří, komu se kariérně dařilo lépe. Mladší Milan mu ale rozhodně jeho úspěchy nezáviděl. Naopak měl se svým bratrem nádherný vztah a vzhlížel k němu. Jejich společnou cestu hudebním průmyslem ovšem v roce 1981 ukončila hrozivá tragédie. Jiří totiž ve věku pouhých 30 let zemřel za zvláštních okolností.

Mnoho otazníků

Jiří Schelinger se zrovna nacházel v Bratislavě. Tam se podle webu Prima Ženy procházel opilý a v jednu chvíli skočil z mostu do Dunaje, kde se utopil. Jenže této verzi jeho mladší bratr Milan od začátku nevěřil. „Tehdejší Veřejná bezpečnost se pokusila případ rychle uzavřít a za bratrovo tělo bylo prohlášeno tělo cizího neznámého muže, který měl být z Dunaje taktéž vytažen. Po letech jsem získal pitevní zprávu popisující tělo Jiřího jinak, než jaký ve skutečnosti byl. Příčinou měl být údajně infarkt. Totožnost těla nikdy nebyla určena žádným rodinným příslušníkem,” prohlásil před lety sám Milan pro zmíněnou redakci a dodal, že k identifikaci těla prý Veřejná bezpečnost použila jen zubařské záznamy.

Pravda se nikdy neukáže

„Ale jak to doopravdy bylo, tak to se nikdo nikdy nedoví. Nikdo u toho nebyl, nikdo to neviděl,” dodal mladší z bratrů. Smrt Jiřího Schelingera zasáhla mnohé. Nejvíce ale, zdá se, právě Milana, který k němu měl blíže než kdo jiný. „Bylo to strašné období. Čekal jsem ho v neděli na pivo a nedočkal se. Dokonce jsem se šel v pondělí ráno ostříhat, jak jsem byl ve stresu. A teprve pak jsme se to dozvěděli. Všem se nám úplně změnil život,” vyprávěl hudebník, který se posléze možná o to více snažil ve své hudební kariéře, aby jej bratr mohl shora pyšně pozorovat.

Nakonec se oba v nebi opět setkali 10. února 2022, kdy Milan Schelinger ve věku 70 let náhle zemřel. Pravdu o tom, co se skutečně odehrálo v noci 13. dubna 1981, se nikdy nedozvěděl.