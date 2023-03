Milena Dvorská: Dcera utekla za sektářem a porodila 8 dětí, herečka začala pít

Zdroj: Profimedia

Krásná Maruška z pohádky Byl jednou jeden král nikdy neměla být herečkou. Kdyby nepotkala Jana Wericha, stala by se z ní zdravotní sestra. Byť měla úžasnou kariéru, v soukromí ale trpěla. Opustil ji muž a nedokázala se postarat o dceru.

Milena Dvorská studovala zrovna na zdravotní sestru, když ji o vánočních svátcích roku 1954 nabídl Jan Werich roli Marušky v pohádce Byl jednou jeden král. Patnáctiletá okatá kráska tak mohla nakouknout do prostředí filmu a zamilovala si ho.

Nebylo se čemu divit, že na sebe další role nenechala dlouho čekat a Dvorská opět excelovala v oblíbené komedii Anděl na horách. V roce 1956 tedy neváhala a vyměnila zdravotnickou školu za DAMU a hned po škole nastoupila do Divadla E. F. Buriana. To se stalo její srdeční záležitostí a na jeho prknech zůstala až do roku 1991.

Během studia na DAMU se seznámila s bulharským studentem režie Orfeiem Cokovem a zamilovali se do sebe. Vztah s temperamentním Bulharem trval pět let a byl místy divoký. Dvorská s ním nakonec otěhotněla, ale on se po ukončení školy rozhodl vrátit do vlasti. Dvorská se zhroutila. Věděla, že se nebude schopná o dceru postarat, její zaměstnání nemělo pravidelný řád a na chůvy neměla peníze. Také se však nechtěla vzdát slibně rozjeté kariéry, tak se rozhodla svěřit dceru Lucii na výchovu ke svým rodičům na vesnici.

Dcera Lucie vyrůstala u babičky s dědou

Holčička u babičky a dědečka zůstala do jejích šesti let, a když se pak vrátila k Dvorské, byla nešťastná. Plakala a stýskalo se jí po prarodičích. Dvorská byla v té době vdaná za Josefa Krause, se kterým měla syna Jakuba. Manželství bylo idylické, pár spolu byl přes čtyřicet let.

Horší ale byl vztah s dcerou Lucií. Ta se matce mstila za to, že ji opustila a stěžovala si, že na ni matka stále jen křičí. Dvorská se bránila, že to není pravda a vztah mezi dcerou a matkou se nenávratně pokazil. Vše vyvrcholilo roku 1989, kdy se dala Lucie dohromady se studentem FAMU Janem Dvorským. Z toho se totiž vyklubal podivín, který založil sektu a začal vystupovat pod jménem Parsifal Imanuel.

Lucie se bohužel tímto bláznem nechala okouzlit natolik, že s ním v roce 1991 utekla do ciziny, kde si nechala říkat Labutí panna a samozvanému mesiášovi porodila osm dětí. V tom roce ji Dvorská viděla naposledy. Herečka ztrátu dcery nesla velmi těžce a začala hledat útěchu v alkoholu a lécích.

Po odchodu dcery začala pít

Neustálé popíjení a vystupování v médiích, kde prosila dceru, aby se vrátila, její kariéře příliš nepomohlo. Později se ještě objevila ve filmech Vesničko má středisková nebo Kamenný most. Za ten byla dokonce nominována na Českého lva. To je ale asi tak vše.

Herečka nakonec zemřela na infarkt, a to nedlouho poté, co u ní zazvonila vnučka, která utekla od svého otce. Smrt krásné Marušky zasáhla celý herecký svět.

„Byla to stará dáma a neměla nejlepší životosprávu, takže se to dalo čekat. Nebyla nejmladší, její smrt je přirozená,“ řekla tenkrát Blesku její dcera.

Zdroje: Česká televize, Blesk