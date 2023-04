Prokletí milenci Nataši Gollové: Alkoholik, nacista i homosexuál

Zdroj: profimedia

Byla neuvěřitelně krásná, chytrá a navíc měla neskutečný komediální talent. Bohužel však měla smůlu na muže. Zničili nejen její kariéru, přátelství či iluze, ale dokonce ji přivedli k alkoholu a samotě.

Nataša Gollová patřila mezi prvorepublikové hvězdy, které zdobily stříbrné plátno díky mnoha nezapomenutelným filmům. Kromě vážných rolí měla Gollová neuvěřitelný komediální talent, čímž vynikala nad svými dvěma kolegyněmi Adinou Mandlovou a Lídou Baarovou.

Dětství Nataši bylo idylické. Mladé slečně se dostávalo toho nejlepšího vzdělání, její dědeček, Jaroslav Goll, patřil mezi významné historiky. Otec byl právníkem. V jejich domácnosti se tudíž scházela tehdejší smetánka. Nataša se běžně pohybovala mezi intelektuály té doby. Sama hrála na klavír, chodila na balet, mluvila čtyřmi jazyky a studovala v Anglii.

Odmalička ji bavilo divadlo, proto jí tatínek platil soukromé hodiny herectví a tance. Její první velká role byla ve filmu Bezdětná, za kterou se prý dokonce styděla. Naštěstí přišel snímek Příklady táhnou z roku 1939, kde se naplno projevil její komediální talent. Pak už šlo vše ráz na ráz a Gollová zanedlouho hrála současně v osmi filmech. Nezapomenutelným snímkem se stala samozřejmě komedie Eva tropí hlouposti či Kristián, kde excelovala po boku Oldřicha Nového.

Rumunský básník Tristan Tzara jí zamotal hlavu

Jak se ale Nataše dařilo v práci, v osobním životě to s ní šlo od desíti k pěti. Především pak, co se vztahů s muži týče. Na ty měla Gollová opravdu smůlu. Její první velká láska, rumunský básník Tristan Tzara, se stal jejím idolem. Seznámila se s ním v roce 1932 v Paříži a okamžitě se zamilovala. Tehdejšímu příteli poslala do Čech dopis, že se nevrátí a že ho opouští. Následně odjela s Tristanem do Pyrenejí. Vztah ale nevydržel a Gollová se po čase vrátila zpět domů pokračovat v kariéře. Setkali se ještě po válce, ale ani tentokrát to nebylo napořád. Tristan odjel zpět do Francie bez své české milenky.

Před válkou si našla herečka kolegu z vinohradského divadla, o devět let staršího herce Františka Vnoučka. Ten bohužel nebyl úplně duševně vyrovnaný a měl velmi kladný vztah k alkoholu. Vztah tedy byl pro oba jen trápením. Nakonec vyšlo najevo, proč se Vnouček trápí. Tajil před Gollovou svou sexuální orientaci. Po válce se z Vnoučka stal zapálený komunista a s Gollovou přerušil veškerý kontakt.

Německého pohlavára si střídala s Adinou Mandlovou

Největší zkázou byl pro Natašu však vztah s německým přidělencem Willym Söhnelem. Mezi dvojicí přeskočila jiskra, ale museli se skrývat. Svůj byt jim k dostaveníčkům půjčovala Gollové kamarádka Mandlová. Byla to však právě ona, která Willyho Nataše přebrala. Roku 1941 s ním dokonce otěhotněla, ale nakonec šla na potrat. Když ale Mandlová roku 1942 odjela filmovat do Německa, Gollová jí muže přebrala zpět. Tím jejich přátelství skončilo a Gollová si vztahem s Němcem pěkně zavařila. Po válce byla právě kvůli němu považována za kolaborantku a několik let si nezahrála.

Toto nelehké období ji pomohl přežít další partner, a to režisér Karel Konstantin, díky kterému mohla hrát alespoň v českobudějovickém divadle. Pár spolu začal hojně popíjet, což nebylo pro jejich život ideální. Za nějaký čas se vrátili zpět do Prahy, kde Karel roku 1963 zemřel. Gollovou to zničilo a začala pít ještě častěji. Nakonec zemřela opuštěná a zapomenutá.

Zdroje: Deník, Lifee