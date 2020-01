Trauma z minulosti! Dělám všechno pro to, abych nepotratila, říká Milla Jovovich

„Pravdou je, že je to čím dál složitější. Jsem ale šťastná, že je vše, jak má být a vypadá to, že miminko se narodí v termínu. Necvičím tak moc jako u předchozích těhotenství, ale jsem paranoidní a hodně opatrná. Dělám všechno pro to, abych nepotratila. Pozitivní je, že mám prsa. Jsou zpět! To je skvělá zpráva pro holku, který byla vždycky plochá. Užívám si to, dokud je mám,“ napsala na svůj Instagram Milla Jovovich.