Kdo ztvární Amy Winehouse? O roli projevila zájem hvězda seriálu Stranger Things

Millie Bobby Brown promluvila o své lásce ke známé zpěvačce již v minulosti, a to v americkém pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tam uvedla, že je fanouškem Amy Winehouse již od dětství. Zároveň zazpívala kousek ze slavné písně You Know I’m No Good a všechny přítomné překvapila, jak skvěle zvládla imitovat hlas Amy.

První zmínka o tom, že by se mohl natočit životopisný snímek o známé zpěvačce, padla v roce 2018. „Máme pocit, že můžeme oslavit výjimečný život a talent Amy. I zároveň víme, že příběh její nemoci může pomoci ostatním lidem, kteří se potýkají s obdobnými potížemi,” řekl otec Amy Winehouse Mitch.