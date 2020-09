Tajemství Millie Bobby Brown: Co pro ni obětovali rodiče?

Millie Bobby Brown je mladičká stále populárnější herečka, která je zatím nejvíce známá pro hlavní roli v seriáli Netflixu Stranger Things a nynějšímu hitu Enola Holmesová. O kariéru herečky se pokouší už několik let. Poté, co si ji všiml hollywoodský skaut, který byl ohromen její hereckou přirozeností, se s celou rodinou přestěhovala do Los Angeles.

A dnes už jen málokoho překvapí, že jí nabídl zastoupení každý agent, který se s ní setkal.