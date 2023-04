Millie Bobby Brown si vezme syna Bon Joviho: Před tím herečka zažila teror!

Zdroj: Profimedia

Hvězda seriálu Stranger Things Millie Bobby Brown oznámila světu radostnou novinku. Na sociální síti se pochlubila zamilovaným snímek se svým partnerem Jakem Bongiovi a zároveň ukázala krásný zásnubní prsten, který od syna zpěváka Jona Bon Joviho dostala. Herečka září štěstím a zamilovaností, ne vždy tomu tak ale bylo. Než totiž potkala svou osudovou lásku, prošla si vztahem, který měl k idylce velmi daleko.

Devatenáctiletá herečka Millie Bobby Brown naprosto překvapila své fanoušky a na svém Instagramu všem oznámila, že se se svým partnerem Jakem Bongiovi rozhodli posunout svůj vztah dál a zasnoubili se. Pod příspěvkem se ihned začaly hromadit spousty gratulací a obdivovatelé hvězdy seriálu Stranger Things skákali radostí. A není se čemu divit. Vztah se synem zpěváka Jona Bon Joviho totiž herečce svědčí a je vidět, že našla toho pravého. Předtím ale takové štěstí neměla.

Podivný vztah

Podle webu The Things totiž herečka dříve randila s TikTokerem Hunterem Ecimovic. A pohádkový vztah to rozhodně nebyl. Co přesně se v něm dělo, není jasné. Sama Millie Bobby Brown ale před lety pro magazín Allure uvedla, že byl vztah nezdravý a měla problém s tím jej ukončit. Nakonec prý musela sebrat všechny síly, které v sobě měla, aby od Huntera mohla vůbec odejít.

Hrozila mu právníky

Vztah držela dvojice pod pokličkou, a tak o něm prakticky nikdo nevěděl. To herečce vyhovovalo, neboť na něj pak alespoň mohla v tichosti zapomenout. Jenže Hunter se jednoho dne rozhodl při živém vysílání na TikToku hovořit o své expartnerce a vůbec si při tom neviděl do úst. Před mnoha fanoušky totiž rozebíral nejen vztah s Millie, ale také jejich sexuální život. A právě kvůli tomu se na něj snesla lavina kritiky. V době, kdy Hunter a Millie tvořili pár, bylo totiž influencerovi 20 let a Millie pouhých 16 let. Podle kalifornských zákonů je však možné provozovat sex až od 18 let.

Millie Bobby Brown se po jeho vysílání cítila zesměšněná a ponížená. Nakonec se rozhodla mu skrze svůj tým pohrozit právníky. Toho se Hunter pravděpodobně zalekl, Millie se na internetu omluvil a nikdy více se k jejich vztahu nevyjadřoval.