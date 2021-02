Žil jako sirotek: Miloš Forman viděl rodiče naposledy, když je odvádělo gestapo

Zdroj: winto

Režisér Miloš Forman se narodil do rodiny aktivního protinacistického odbojáře a skautského vedoucího Rudolfa Formana. Bohužel si ho Miloš moc neužil, protože do jejich života zasáhla druhá světová válka, a když mu bylo pouhých osm let, rodiče mu odvedlo gestapo do koncentračního tábora.