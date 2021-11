Miloš Zeman má covid: Onemocnění u něj může mít těžký průběh

Jen co byl prezident Miloš Zeman převezen z nemocnice do domácího léčení na zámek v Lánech, opět přišla špatná zpráva. Hlava státu byla totiž pozitivně testovaná na koronavirus a během pár hodin se do Ústřední vojenské nemocnice zase vrátila. Jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral tak rozhodl kvůli tomu, že prezident patří do rizikové skupiny obyvatel a jeho zdravotní stav nadále není zcela ideální.