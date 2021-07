Miloš Zeman na člunu opět brázdil Veselovský rybník: Letos ale trochu jinak

Prezident Miloš Zeman se každoročně vydává na letní dovolenou na Vysočinu do své chalupy v Novém Veselí. A ani letos neudělal výjimku. Dokonce se po vodách Veselovského rybníka opět projel ve svém pověstném žlutém člunu Challanger. Vzhledem k jeho zdravotním problémům mu však musela výrazně pomáhat ochranka.

Bez pobytu ve své chalupě v Novém Veselí si dle všeho nedokáže léto představit. Prezident Miloš Zeman se i v letošním roce vydal na dovolenou na Vysočinu a ani jeho zdravotní problému mu nezabránily v jeho oblíbené činnosti, kterou je projížďka ve žlutém člunu ve vodách Veselovského rybníka. Prezidenta dlouhodobě trápí problémy s dolními končetinami, v důsledku kterých začal již v dubnu letošního roku aktivně využívat invalidní vozík. Právě na něm jej ochranka k rybníku dopravila. „To je pohodlíčko, když se člověk veze na vozíku a nemusí chodit,” prohlásil podle webu CNN Prima News Zeman.

Na člunu sám, ale s doprovodem v zádech

Miloš Zeman se sice potýká s jistým onemocněním, v důsledku čehož mu nohy nesouží tak, jak by měly, to naštěstí na jeho plavbu v člunu nemá žádný vliv. „Uznávám, že s nohama už to není nejlepší, ale na člunu můžu veslovat. A při veslování potřebujete ruce, a ty mi zatím celkem fungují,” řekl ještě prezident.

V pověstném žlutém člunu pak Zeman seděl sám. V zádech však měl další člun, v němž se necházeli čtyři členové z týmu jeho ochranky a dbali o jeho bezpečnost. Snímek Zemana s jeho člunem sdílel na Twitteru tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Tradiční dovolená pana prezidenta? Vysočina, Nové Veselí,” napsal ke snímku. Miloš Zeman si nakonec plavbu nesmírně chválil. „Byla to krása, příroda a nádherná voda,” radoval se.

Od fanynky dostal láhev

Když se pak Miloš Zeman vracel od rybníka, potkal po cestě jednu ze svých velkých obdivovatelek. která tvrdila, že se s ním u Veselovského rybníka potkala už jednou, a to před čtyřmi lety. Prezidentovi popřála hodně zdraví, a dokonce mu věnovala láhev alkoholu.

Zeman je mezi tamními obyvateli podle všeho oblíbený. Někteří měli podle webu iDNES i možnost s ním krátce pohovořit. Místní lidé taktéž zjistili, co předchází jeho návštěvě. „Bude tu určitě jen krátce, jinak by se tu uklízelo už týden předem. Jestli se v jeho bytě větrá, tak pan prezident ještě přijede, v opačném případě už asi odjel pryč,” nechala se slyšet jedna žena ze sousedství.

