K**da, nejistá chůze i šílené výroky: Čím Miloš Zeman pobavil a zesměšnil Česko?

Zdroj: Profimedia

Miloš Zeman se ve své funkci prezidenta České republiky dokázal několikrát postarat o pořádné pozdvižení. Častokrát šlo o jeho podivné chování, za kterým podle některých stál hlavně alkohol. Jindy Zeman šokoval všechny kolem nejrůznějšími výroky, ze kterých šel leckdy až mráz po zádech. Jak si budou lidé Miloše Zemana pamatovat?

Miloš Zeman byl prezidentem, kterého někteří milovali a jiní nenáviděli. A některým byl zkrátka jen pro smích, a to hlavně kvůli svému chování a také zvláštním úvahám, o které se pravidelně dělil coby host mnohých televizních pořadů.

Problémy s pitím?

O tom, že má Miloš Zeman problémy s alkoholem, se spekulovalo už několikrát. Vůbec poprvé se tyto domněnky začaly objevovat už v roce 2013. Tehdy vyrazil obdivovat korunovační klenoty, ovšem během své návštěvy měl velmi nestabilní chůzi a opíral se o zeď. Jak uvedl Blesk, podle Miroslavy Němcové, která v té době šéfovala Poslanecké sněmovně, byl Zeman opilý. Tiskový mluvčí prezidenta ale z podivného chování Zemana vinil jistou virózu.

K**da sem, k**da tam

O rok později byl Miloš Zeman hostem pořadu na Českém rozhlase, kde krátce hovořil i o ruské dívčí kapele Pussy Riot. A právě tam pronesl slova, ze kterých si Češi a Slováci dělají legraci dodnes. „Víte, co je to pussy, pane moderátore? K**da. V textech této skupiny je to k**da sem, k**da tam,” prohlásil Miloš Zeman.

Smrt abstinentům

Domněnkám o pití Miloše Zemana nenahrával ani jeho přípitek na Pražském hradě v roce 2015 při soutěži Salon vín. „Smrt abstinentům a vegetariánům,” prohlásil Zeman se skleničkou v ruce. Tiskový mluvčí prezidenta se pak celou záležitost snažil podle TN.cz omluvit tím, že Zeman svými slovy mínil Adolfa Hitlera, který byl prý také abstinent a vegetarián. Tomu ale skoro nikdo nevěřil.

Odpor k transgender lidem i novinářům

Aby toho nebylo málo, Miloš Zeman nepřál smrt jen abstinentům a vegetariánům, ale také novinářům. „Jsou tu další novináři? Novinářů je moc, měli by se likvidovat,” řekl Vladimiru Putinovi při návštěvě Pekingu. A o několik let později zase novináře nazval hyenami.

A stačil si kopnout i do transgender lidí. O těch v roce 2021 prohlásil, že mu jsou bytostně odporní a že se při operaci změny pohlaví dopouštějí sebepoškozování.