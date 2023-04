Bubílková otevřeně: Šimek měl během jejich intimního poměru zvláštní přání

Zdroj: Profimedia

Známé komické duo Šimek a Bubílková miloval snad každý. Populární komik a moderátorka si dělali ve svých pořadech legraci z českého politického prostředí. Formát jejich pořadu byl naprosto ojedinělý. Televize se o tuto dvojici přetahovaly.

Vzhledem k neuvěřitelné sehranosti Šimka a Bubílkové se začalo spekulovat o jejich vztahu. Oficiálně byli jen kolegové s velmi blízkým a pevným vztahem, neoficiálně se ovšem šeptalo o tom, že Bubílková chtěla Šimkovi zničit rodinu.

Ustoupila rodině

O tom, jak to mezi nimi bylo doopravdy, promluvila oblíbená komička až dvacet let po Šimkové smrti. Pro portál Žena Aktuálně přiznala poměr se svým kolegou. „Měli jsme spolu pracovní vztah a ten přerostl i do takového mimopracovního vztahu, který musel zůstat utajený, protože Šimek byl ženatý. Takže se s tím nedalo nic dělat. Nikdy by z toho ale nic nebylo,“ prozradila otevřeně. Slovenská moderátorka si byla moc dobře vědoma toho, že má doma Šimek manželku Magdalenu a tři dcery. „Do jeho rodiny jsem vtrhla jako tajfun. Byla jsem žárlivá a bezohledná. Bylo to období, kdy máte pocit, že celý vesmír se soustředí na vás a že nikdo nemá právo do toho vstupovat, ale tak to nejde,“ vzpomínala.

Televizní hvězdy

O vznik populární televizní dvojice se zasloužil právě Šimek. „Napsala jsem knihu ze zákulisí televizí, on si ji přečetl, moc se mu líbila a zavolal mi. Zkusili jsme si spolu takovou improvizovanou talk show, která se povedla. Pak jsme se sešli na Frekvenci 1, kde po něm chtěli politickou satiru, a on se s nimi domluvil, že přibere mě a budeme dělat jednou týdně hodinový pořad. Mělo to obrovský úspěch, vydali jsme kazetu a následně nás oslovila Česká televize,“ popsala začátky jejich seznámení Bubílková. Vášnivý milenecký vztah si užívali jen ve svém soukromí. Na veřejnosti a na jevišti si striktně vykali. Zuzana přiznala, že to bylo přání Šimka, který chtěl za každou cenu svou rodinu udržet a zachránit.