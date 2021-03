Plastika Milušky Bittnerové: Nešlo o prsa! Co si nechala upravit?

Zdroj: Herminapress.cz

Jak Miluška Bittnerová sama přiznává, po porodu je její tělo pořád v rozkladu a potřebovalo by opravit snad vše, na co si jen vzpomenete. Herečka na to však jde postupně a raději se pokouší dát do formy díky cvičení. Estetický zákrok, který však podstoupila, není pro ženy v jejím věku ničím ojedinělým.