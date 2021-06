Miluška Voborníková se stala babičkou: I po sedmdesátce vypadá skvěle!

Zdroj: Profimedia

Miluška Voborníková byla hvězdou 70. let a její krátké minisukně si pamatuje minimálně mužské obecenstvo divadla Semafor dodnes. Herečka a zpěvačka se nedávno stala babičkou, sedmdesát let by jste ale této šarmantní dámě rozhodně netipovali!