Minisérie Iveta: Anna Fialová prozradila, jak se jí hrála popová ikona

V pražském kině Lucerna proběhla slavnostní premiéra minisérie Iveta. Seriál, který natočil režisér Michal Samir, se věnuje začátkům kariéry legendární zpěvačky Ivety Bartošové. Zpěvačka svůj život ukončila předčasně v roce 2014, když skočila pod kola jedoucího vlaku nedaleko od jejího domu. Na premiéru dorazil i syn Artur.

Natáčení předcházel souhlas

Minisérie Iveta zachycuje nejen pěvecké začátky Ivety Bartošové, ale i její soukromí. Režisér si před natáčením vyžádal souhlas syna zpěvačky Artura Štaidla. „K souhlasu s natáčením mě přesvědčilo několik věcí. Bylo mi sympatické, že za mnou režisér a scenárista Michal Samir přišel osobně, aby mi po letech svých rešerší osobně prezentoval svou představu, a přesto byl vše ochoten položit, pokud bych nesouhlasil,“ řekl TN.cz Artur. Podporu snímku dala i sestra Ivety Ivana. Ta se na doplnění životního příběhu své sestry velkou měrou podílela. Sama bývala úspěšnou zpěvačkou, vystupovala pod jménem Viana. Kariéru zpěvačky ovšem brzy pověsila na hřebík a odstěhovala se do Švýcarska. V současné době pracuje na rehabilitační klinice.

Slzy dojetí

Seriál byl opravdu hvězdně obsazen. Ivetu Bartošovou v minisérii ztvárňuje herečka Anna Fialová, jejího tehdejšího přítele Petra Sepéšiho Vojtěch Vodochodský, její sestru Ivanu hraje Eliška Křenková. Rodiče zpěvačky hrají Alena Mihulová a Miroslav Hanuš. Hlavní představitelka Anna Fialová po promítání neskrývala emoce. "Říct, že se mi hrála dobře, je asi zvláštní. Ale byla to jedna z nejlepších prací, co jsem kdy měla," prozradila. Režisér snímku uvedl, na co se v seriálu můžou diváci těšit. "Ivetin příběh je tím typem příběhu, kde můžete najít úplně všechno, co se lidem může stát." Po konci promítání nezůstalo jedno oko suché. "Trochu jsem plakala. Dojalo mě to, už ten druhý díl," přiznala herečka Anežka Rusevová, ani herec Hynek Čermák neskrýval dojetí.